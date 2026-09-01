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Ozon вышел на рынок Монголии - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Ozon вышел на рынок Монголии
Ozon вышел на рынок Монголии - 01.09.2026, ПРАЙМ
Ozon вышел на рынок Монголии
Ozon запустил продажи в Монголии, это уже девятая страна за пределами России, в которой заработала площадка, сообщили РИА Новости в компании. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:25+0300
2026-09-01T09:25+0300
бизнес
технологии
россия
монголия
белоруссия
армения
ozon
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Ozon запустил продажи в Монголии, это уже девятая страна за пределами России, в которой заработала площадка, сообщили РИА Новости в компании. "Ozon открыл продажи в Монголии. Жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 90 миллионов товаров различных категорий – от детских товаров до бытовой техники", - рассказали в Ozon. Доставка на первом этапе займет до 10 дней, а получить заказ можно в отделениях "Почты Монголии" по всей стране, уточнили в компании. "Мы давно и успешно работаем в восьми странах ближнего зарубежья, и выход в Монголию стал логичным продолжением нашей экспансии. Мы воспринимаем это событие не только как собственную точку роста, но и как новые возможности для российских продавцов. Они получат дополнительную страну для расширения географии своего бизнеса, а мы, со своей стороны, готовы обеспечить им плавный и бесшовный вход на новый рынок", - отметила глава "OzonСНГ" Наталья Боер. Ozon развивает бизнес в странах ближнего зарубежья с 2021 года. На сегодняшний день компания присутствует в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане.
монголия
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бизнес, технологии, россия, монголия, белоруссия, армения, ozon, снг
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, Ozon, СНГ
09:25 01.09.2026
 
Ozon вышел на рынок Монголии

Ozon открыл продажи в Монголии, это уже девятая за пределами России страна

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад Ozon
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Ozon запустил продажи в Монголии, это уже девятая страна за пределами России, в которой заработала площадка, сообщили РИА Новости в компании.
"Ozon открыл продажи в Монголии. Жители страны уже могут купить на маркетплейсе более 90 миллионов товаров различных категорий – от детских товаров до бытовой техники", - рассказали в Ozon.
Доставка на первом этапе займет до 10 дней, а получить заказ можно в отделениях "Почты Монголии" по всей стране, уточнили в компании.
"Мы давно и успешно работаем в восьми странах ближнего зарубежья, и выход в Монголию стал логичным продолжением нашей экспансии. Мы воспринимаем это событие не только как собственную точку роста, но и как новые возможности для российских продавцов. Они получат дополнительную страну для расширения географии своего бизнеса, а мы, со своей стороны, готовы обеспечить им плавный и бесшовный вход на новый рынок", - отметила глава "OzonСНГ" Наталья Боер.
Ozon развивает бизнес в странах ближнего зарубежья с 2021 года. На сегодняшний день компания присутствует в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Узбекистане и Туркменистане.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОНГОЛИЯБЕЛОРУССИЯАРМЕНИЯOzonСНГ
 
 
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