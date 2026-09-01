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Путин и Алиев пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке
Путин и Алиев пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин и Алиев пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:17+0300
2026-09-01T11:17+0300
2026-09-01T11:17+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да. На ногах", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о контактах Путина и Алиева на мероприятиях в Киргизии. Путин накануне прибыл в Киргизию, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент Азербайджана принимал участие в мероприятиях формата "ШОС плюс".
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Общество , Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ШОС
Путин и Алиев пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке
Песков: Путин и Алиев пообщались "на ногах" на полях саммита ШОС в Бишкеке