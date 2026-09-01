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Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам

Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам - 01.09.2026, ПРАЙМ

Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам

Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:19+0300

2026-09-01T09:19+0300

2026-09-01T09:19+0300

россия

мировая экономика

киргизия

владимир путин

шос

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник прибыл в Киргизию на саммит ШОС. "В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения", - сказал Путин. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.

киргизия

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россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, шос