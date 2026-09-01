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Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам - 01.09.2026, ПРАЙМ
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:19+0300
2026-09-01T09:19+0300
2026-09-01T09:19+0300
россия
мировая экономика
киргизия
владимир путин
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник прибыл в Киргизию на саммит ШОС. "В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения", - сказал Путин. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.
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россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, ШОС
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам
Путин: укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам
БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин.
Путин
в понедельник прибыл в Киргизию
на саммит ШОС
.
"В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения", - сказал Путин.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.