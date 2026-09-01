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Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам - 01.09.2026, ПРАЙМ
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:19+0300
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россия
мировая экономика
киргизия
владимир путин
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник прибыл в Киргизию на саммит ШОС. "В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения", - сказал Путин. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.
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россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, ШОС
09:19 01.09.2026
 
Укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам

Путин: укрепление коммерческих связей между странами ШОС выгодно всем участникам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. 9 июня 2017
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. 9 июня 2017 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник прибыл в Киргизию на саммит ШОС.
"В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческой связи между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения", - сказал Путин.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и 6 международных организаций.
 
РОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯВладимир ПутинШОС
 
 
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