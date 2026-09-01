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Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике
Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике
Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский лидер Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:20+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский лидер Владимир Путин.Путин приехал в Киргизию в понедельник для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Турция - один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики", - сказал Путин во время встречи.Он отметил активную работу межправкомиссии России и Турции. Путин добавил, что рад встрече с турецким коллегой и назвал ее хорошей возможностью обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике
Путин провел переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС в Киргизии
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин
приехал в Киргизию
в понедельник для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
.
"Турция - один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики", - сказал Путин во время встречи.
Он отметил активную работу межправкомиссии России и Турции. Путин добавил, что рад встрече с турецким коллегой и назвал ее хорошей возможностью обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес.