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Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике

Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике - 01.09.2026, ПРАЙМ

Путин: Турция — привилегированный партнер РФ в политике и экономике

Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский лидер Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:20+0300

2026-09-01T17:20+0300

2026-09-01T17:40+0300

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реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский лидер Владимир Путин.Путин приехал в Киргизию в понедельник для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Во вторник он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Турция - один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики", - сказал Путин во время встречи.Он отметил активную работу межправкомиссии России и Турции. Путин добавил, что рад встрече с турецким коллегой и назвал ее хорошей возможностью обсудить вопросы, которые представляют взаимный интерес.

турция

киргизия

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россия, мировая экономика, турция, киргизия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган