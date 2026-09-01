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Путин заявил о высоком уровне экономических связей с Турцией на саммите ШОС
Путин заявил о высоком уровне экономических связей с Турцией на саммите ШОС - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о высоком уровне экономических связей с Турцией на саммите ШОС
Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:22+0300
2026-09-01T17:22+0300
2026-09-01T17:22+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне", - сказал глава государства.
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РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС
Путин заявил о высоком уровне экономических связей с Турцией на саммите ШОС
Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества с Турцией на саммите ШОС