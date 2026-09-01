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Путин уверен, что Росатом запустит первый блок АЭС "Аккую" в 2026 году - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Путин уверен, что Росатом запустит первый блок АЭС "Аккую" в 2026 году
Путин уверен, что Росатом запустит первый блок АЭС "Аккую" в 2026 году - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин уверен, что Росатом запустит первый блок АЭС "Аккую" в 2026 году
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:27+0300
2026-09-01T17:27+0300
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киргизия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
росатом
аэс "аккую"
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры отметили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе по проекту АЭС "Аккую". "Вы ставили задачу перед нашей компанией "Росатом" задачу запустить первый блок в этом году", - сказал Путин на встрече. "Так оно и будет, компания в графике", - добавил он.
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россия, киргизия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, росатом, аэс "аккую", шос
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Росатом, АЭС "Аккую", ШОС
17:27 01.09.2026
 
Путин уверен, что Росатом запустит первый блок АЭС "Аккую" в 2026 году

Путин: Росатом работает по графику, на встрече с Эрдоганом на полях саммита ШОС

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.
Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры отметили сотрудничество в сфере энергетики, в том числе по проекту АЭС "Аккую".
"Вы ставили задачу перед нашей компанией "Росатом" задачу запустить первый блок в этом году", - сказал Путин на встрече.
"Так оно и будет, компания в графике", - добавил он.
 
РОССИЯКИРГИЗИЯТУРЦИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРосатомАЭС "Аккую"ШОС
 
 
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