https://1prime.ru/20260901/putin-872891867.html

Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции

Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции - 01.09.2026, ПРАЙМ

Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что рассчитывает на обеспечение преференций для поставок... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:31+0300

2026-09-01T19:31+0300

2026-09-01T19:35+0300

россия

мировая экономика

монголия

бишкек

владимир путин

еаэс

шос

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872891867.jpg?1788280553

БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что рассчитывает на обеспечение преференций для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию объединения благодаря временному торговому соглашению между ЕАЭС и Монголией. "Российские и монгольские отношения стратегического партнерства опираются на многолетние традиции добрососедства, дружбы, понимания взаимных интересов друг к другу. В этом году 5 ноября отметим 105-ю годовщину установления дипломатических отношений. Вот такой серьезный срок, 105 лет", - сказал Путин монгольскому коллеге на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер отметил, что по итогам 2025 года товарооборот между странами увеличился на 4,5%, позитивные результаты наблюдаются и в 2026 году. За первое полугодие плюс 18, свыше 18%, это хороший показатель. Активно работает российско-монгольская межправкомиссия по торговому и научно-технологическому сотрудничеству. "На мой взгляд, работает напряженно и качественно... Вступление в силу в июле этого года временного торгового соглашения между ЕврАзЕс и Монголией, надеюсь, обеспечит преференции для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию нашего объединения", - сказал президент. Россия и Монголия, подчеркнул Путин, конструктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций и форумов, позиции двух стран по многим актуальным международным повесткам совпадают или близки. "Сегодня с успехом и результативно прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовала и Монголия, как наблюдатель. А теперь в соответствии с принятым решением получит у нас статус партнера", - сказал Путин. Он отметил регулярность двусторонних контактов на высшем уровне. В случае необходимости стороны всегда могут обсудить вопросы по телефону. Российский лидер добавил, что очень рад видеть монгольского коллегу.

монголия

бишкек

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, монголия, бишкек, владимир путин, еаэс, шос