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Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции
Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что рассчитывает на обеспечение преференций для поставок... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:31+0300
2026-09-01T19:35+0300
россия
мировая экономика
монголия
бишкек
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что рассчитывает на обеспечение преференций для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию объединения благодаря временному торговому соглашению между ЕАЭС и Монголией. "Российские и монгольские отношения стратегического партнерства опираются на многолетние традиции добрососедства, дружбы, понимания взаимных интересов друг к другу. В этом году 5 ноября отметим 105-ю годовщину установления дипломатических отношений. Вот такой серьезный срок, 105 лет", - сказал Путин монгольскому коллеге на полях саммита ШОС в Бишкеке. Российский лидер отметил, что по итогам 2025 года товарооборот между странами увеличился на 4,5%, позитивные результаты наблюдаются и в 2026 году. За первое полугодие плюс 18, свыше 18%, это хороший показатель. Активно работает российско-монгольская межправкомиссия по торговому и научно-технологическому сотрудничеству. "На мой взгляд, работает напряженно и качественно... Вступление в силу в июле этого года временного торгового соглашения между ЕврАзЕс и Монголией, надеюсь, обеспечит преференции для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию нашего объединения", - сказал президент. Россия и Монголия, подчеркнул Путин, конструктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций и форумов, позиции двух стран по многим актуальным международным повесткам совпадают или близки. "Сегодня с успехом и результативно прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовала и Монголия, как наблюдатель. А теперь в соответствии с принятым решением получит у нас статус партнера", - сказал Путин. Он отметил регулярность двусторонних контактов на высшем уровне. В случае необходимости стороны всегда могут обсудить вопросы по телефону. Российский лидер добавил, что очень рад видеть монгольского коллегу.
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россия, мировая экономика, монголия, бишкек, владимир путин, еаэс, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, МОНГОЛИЯ, Бишкек, Владимир Путин, ЕАЭС, ШОС
19:31 01.09.2026 (обновлено: 19:35 01.09.2026)
 
Путин: временное соглашение между ЕАЭС и Монголией даст преференции

Путин на встрече с президентом Монголии обсудил преференции в ЕАЭС и рост товарооборота

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заявил, что рассчитывает на обеспечение преференций для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию объединения благодаря временному торговому соглашению между ЕАЭС и Монголией.
"Российские и монгольские отношения стратегического партнерства опираются на многолетние традиции добрососедства, дружбы, понимания взаимных интересов друг к другу. В этом году 5 ноября отметим 105-ю годовщину установления дипломатических отношений. Вот такой серьезный срок, 105 лет", - сказал Путин монгольскому коллеге на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Российский лидер отметил, что по итогам 2025 года товарооборот между странами увеличился на 4,5%, позитивные результаты наблюдаются и в 2026 году. За первое полугодие плюс 18, свыше 18%, это хороший показатель. Активно работает российско-монгольская межправкомиссия по торговому и научно-технологическому сотрудничеству.
"На мой взгляд, работает напряженно и качественно... Вступление в силу в июле этого года временного торгового соглашения между ЕврАзЕс и Монголией, надеюсь, обеспечит преференции для поставок товаров традиционного монгольского экспорта на всю таможенную территорию нашего объединения", - сказал президент.
Россия и Монголия, подчеркнул Путин, конструктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций и форумов, позиции двух стран по многим актуальным международным повесткам совпадают или близки.
"Сегодня с успехом и результативно прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовала и Монголия, как наблюдатель. А теперь в соответствии с принятым решением получит у нас статус партнера", - сказал Путин.
Он отметил регулярность двусторонних контактов на высшем уровне. В случае необходимости стороны всегда могут обсудить вопросы по телефону. Российский лидер добавил, что очень рад видеть монгольского коллегу.
 
РОССИЯМировая экономикаМОНГОЛИЯБишкекВладимир ПутинЕАЭСШОС
 
 
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