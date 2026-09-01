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Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении
Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении - 01.09.2026, ПРАЙМ
Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении
Президент РФ Владимир Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала 2026 года товарооборот между странами составил | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T20:28+0300
2026-09-01T20:28+0300
россия
мировая экономика
армения
киргизия
владимир путин
никол пашинян
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала 2026 года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Россия - основной торгово-экономический партнер республики, с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первое полугодие текущего года товарооборот составил два с половиной миллиарда долларов", - сказал Путин в ходе встречи. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и шести международных организаций.
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россия, мировая экономика, армения, киргизия, владимир путин, никол пашинян, шос
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Никол Пашинян, ШОС
20:28 01.09.2026
 
Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении

Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала 2026 года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.
Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Россия - основной торгово-экономический партнер республики, с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первое полугодие текущего года товарооборот составил два с половиной миллиарда долларов", - сказал Путин в ходе встречи.
Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и шести международных организаций.
 
РОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯКИРГИЗИЯВладимир ПутинНикол ПашинянШОС
 
 
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