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Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении

Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россия является основным торгово-экономическим партнером Армении

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала 2026 года товарооборот между странами составил | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T20:28+0300

2026-09-01T20:28+0300

2026-09-01T20:28+0300

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала 2026 года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Россия - основной торгово-экономический партнер республики, с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первое полугодие текущего года товарооборот составил два с половиной миллиарда долларов", - сказал Путин в ходе встречи. Киргизия принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году. Мероприятия в рамках ШОС и формата ШОС+ посетят представители 17 стран и шести международных организаций.

армения

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россия, мировая экономика, армения, киргизия, владимир путин, никол пашинян, шос