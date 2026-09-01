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Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым
Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым - 01.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым
Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии. Показателями он поделился на встрече с президентом | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:28+0300
2026-09-01T21:28+0300
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россия
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киргизия
владимир путин
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии. Показателями он поделился на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Россия в числе ведущих торговых партнеров республики. Доля во внешней торговле 26 с лишним процентов", - сказал российский лидер. По его словам, в 2025 году товарооборот увеличился на 25,9%, а в январе - июне прибавил еще 36%. Хорошие показатели. Почти 90% всех платежей проводится в национальных валютах, добавил Путин. "У нас действует свыше 2 тысяч совместных предприятий, хорошо работает межправкомиссия, реализуется программа экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. В августе на Иссык-Куле прошла российско-киргизская межрегиональная конференция и экономический форум", - рассказал глава российского государства. Он отметил, что более 80 субъектов РФ взаимодействуют со всеми семью областями Киргизии.
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россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым
Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии
БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии. Показателями он поделился на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
"Россия в числе ведущих торговых партнеров республики. Доля во внешней торговле 26 с лишним процентов", - сказал российский лидер.
По его словам, в 2025 году товарооборот увеличился на 25,9%, а в январе - июне прибавил еще 36%.
Хорошие показатели. Почти 90% всех платежей проводится в национальных валютах, добавил Путин.
"У нас действует свыше 2 тысяч совместных предприятий, хорошо работает межправкомиссия, реализуется программа экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. В августе на Иссык-Куле прошла российско-киргизская межрегиональная конференция и экономический форум", - рассказал глава российского государства.
Он отметил, что более 80 субъектов РФ взаимодействуют со всеми семью областями Киргизии.