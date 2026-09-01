https://1prime.ru/20260901/putin-872894325.html

Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым

Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым - 01.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил рост товарооборота России и Киргизии на встрече с Жапаровым

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии. Показателями он поделился на встрече с президентом | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T21:28+0300

2026-09-01T21:28+0300

2026-09-01T21:58+0300

россия

мировая экономика

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872894325.jpg?1788289099

БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии. Показателями он поделился на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. "Россия в числе ведущих торговых партнеров республики. Доля во внешней торговле 26 с лишним процентов", - сказал российский лидер. По его словам, в 2025 году товарооборот увеличился на 25,9%, а в январе - июне прибавил еще 36%. Хорошие показатели. Почти 90% всех платежей проводится в национальных валютах, добавил Путин. "У нас действует свыше 2 тысяч совместных предприятий, хорошо работает межправкомиссия, реализуется программа экономического сотрудничества на 2022-2026 годы. В августе на Иссык-Куле прошла российско-киргизская межрегиональная конференция и экономический форум", - рассказал глава российского государства. Он отметил, что более 80 субъектов РФ взаимодействуют со всеми семью областями Киргизии.

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, садыр жапаров