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"Росатом" начал обезвреживать объект уранового наследия в Таджикистане
"Росатом" начал обезвреживать объект уранового наследия в Таджикистане - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Росатом" начал обезвреживать объект уранового наследия в Таджикистане
"Росатом" начал обезвреживать еще один объект советского уранового наследия в Таджикистане, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома". | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:38+0300
2026-09-01T16:38+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" начал обезвреживать еще один объект советского уранового наследия в Таджикистане, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома". "Госкорпорация "Росатом" силами Центрального проектно-технологического института (АО "ЦПТИ, предприятие топливного дивизиона "Росатома") приступила к выполнению работ по реабилитации объекта уранового наследия цеха №3 площадки "Табошар". Объект расположен в поселке Истиклол Согдийской области Республики Таджикистан", - говорится в сообщении. В Таджикистане расположены разрабатываемые во времена СССР месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. На некоторых промышленных площадках были сосредоточены отвалы горных пород, содержащие сверхнормативные количества радионуклидов, а на так называемых хвостохранилищах - радиоактивные отходы первичного гидрометаллургического передела урановых руд. Хвостохранилище - комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых. Работы выполняются в рамках соответствующего межправительственного соглашения между Москвой и Душанбе. Реабилитационные мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки и создание условий для дальнейшего безопасного использования территории. "Старт работ на площадке "Табошар" - очередной важный этап нашей последовательной работы по ликвидации уранового наследия в Таджикистане... Его реализация позволит улучшить экологическую обстановку, создать условия для развития региона и улучшения качества жизни местных жителей", - отметил генеральный директор ЦПТИ Яков Никонов, слова которого приведены в сообщении. "Росатом" ведет системную работу по реабилитации земель горнодобывающих отвалов советского периода в Таджикистане и Киргизии. Все объекты приводятся в соответствие с международными стандартами и нормами радиационной безопасности МАГАТЭ с применением лучших российских практик. Российские специалисты уже имеют успешный опыт по реабилитиации объектов уранового наследия в Таджикистане, отмечается в сообщении. В 2023 году ЦПТИ с опережением графика завершил проект по рекультивации территории нескольких объектов на площадке "Табошар" - отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ. В рамках завершившейся межгосударственной целевой программы рекультивированы хвостохранилища в районе поселков Мин‑Куш и Каджи‑Сай (Киргизия).
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РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, МОСКВА, Росатом, МАГАТЭ
"Росатом" начал обезвреживать объект уранового наследия в Таджикистане
"Росатом" начал обезвреживать еще один объект советского уранового наследия в Таджикистане
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Росатом" начал обезвреживать еще один объект советского уранового наследия в Таджикистане, сообщила пресс-служба топливного дивизиона "Росатома".
"Госкорпорация "Росатом" силами Центрального проектно-технологического института (АО "ЦПТИ, предприятие топливного дивизиона "Росатома") приступила к выполнению работ по реабилитации объекта уранового наследия цеха №3 площадки "Табошар". Объект расположен в поселке Истиклол Согдийской области Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
В Таджикистане расположены разрабатываемые во времена СССР месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду горнохимических комбинатов. На некоторых промышленных площадках были сосредоточены отвалы горных пород, содержащие сверхнормативные количества радионуклидов, а на так называемых хвостохранилищах - радиоактивные отходы первичного гидрометаллургического передела урановых руд. Хвостохранилище - комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых.
Работы выполняются в рамках соответствующего межправительственного соглашения между Москвой и Душанбе. Реабилитационные мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки и создание условий для дальнейшего безопасного использования территории.
"Старт работ на площадке "Табошар" - очередной важный этап нашей последовательной работы по ликвидации уранового наследия в Таджикистане... Его реализация позволит улучшить экологическую обстановку, создать условия для развития региона и улучшения качества жизни местных жителей", - отметил генеральный директор ЦПТИ Яков Никонов, слова которого приведены в сообщении.
"Росатом" ведет системную работу по реабилитации земель горнодобывающих отвалов советского периода в Таджикистане и Киргизии. Все объекты приводятся в соответствие с международными стандартами и нормами радиационной безопасности МАГАТЭ с применением лучших российских практик.
Российские специалисты уже имеют успешный опыт по реабилитиации объектов уранового наследия в Таджикистане, отмечается в сообщении. В 2023 году ЦПТИ с опережением графика завершил проект по рекультивации территории нескольких объектов на площадке "Табошар" - отвала фабрики бедных урановых руд и четырех хвостохранилищ. В рамках завершившейся межгосударственной целевой программы рекультивированы хвостохранилища в районе поселков Мин‑Куш и Каджи‑Сай (Киргизия).