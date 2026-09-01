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В России вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей

В России вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей

В России с 1 сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей - в частности, продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:56+0300

2026-09-01T00:56+0300

2026-09-01T00:56+0300

бизнес

игорь поздняков

владимир путин

роскачество

росаккредитация

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В России с 1 сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей - в частности, продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут при размещении своих товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Так, 1 сентября продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры - российский или единый евразийский, - где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров - от детской продукции до электроники и косметики. При этом требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. В свою очередь площадки должны создать техническую возможность для размещения ссылок, прокомментировал для РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Проверить подлинность можно через официальный реестр сертификатов Росаккредитации, поделился эксперт. Если же сертификация не требуется, продавец должен также наглядно указать это в описании товара. "Нововведение повышает прозрачность онлайн-покупок, снижает риски приобретения контрафакта, а также помогает потребителям следить за качеством товаров", - сказал он. Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики. С 1 октября 2026 года в силу вступает закон "О платформенной экономике", который станет еще одним этапом развития онлайн-торговли.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, игорь поздняков, владимир путин, роскачество, росаккредитация