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В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене

В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене

Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время их ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавили инвестиционные | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:08+0300

2026-09-01T01:08+0300

2026-09-01T01:08+0300

россия

михаил мишустин

игорь поздняков

роскачество

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время их ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавили инвестиционные драгметаллы и продукцию для водоснабжения, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и действует с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года. Так, согласно документу, в новый перечень товаров, замену которых нельзя получить на время их ремонта, дополнительно включены инвестиционные драгоценные металлы и монеты из них, а также товары, используемые в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, требующие монтажа и демонтажа. Кроме того, обновлен перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену, если они не имеют брака, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В него добавлены самоходные машины - тракторы, экскаваторы, комбайны - и номерные агрегаты к ним. "При покупке подобной продукции необходимо помнить, что стандартные правила обмена и возврата в ее случае не работают - изучайте конкретные условия заранее и выбирайте осознанно", - рекомендует эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, игорь поздняков, роскачество