https://1prime.ru/20260901/rossija-872848164.html
В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене
В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене
Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время их ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавили инвестиционные | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:08+0300
2026-09-01T01:08+0300
2026-09-01T01:08+0300
россия
михаил мишустин
игорь поздняков
роскачество
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время их ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавили инвестиционные драгметаллы и продукцию для водоснабжения, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов.
Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и действует с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года.
Так, согласно документу, в новый перечень товаров, замену которых нельзя получить на время их ремонта, дополнительно включены инвестиционные драгоценные металлы и монеты из них, а также товары, используемые в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, требующие монтажа и демонтажа.
Кроме того, обновлен перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену, если они не имеют брака, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В него добавлены самоходные машины - тракторы, экскаваторы, комбайны - и номерные агрегаты к ним.
"При покупке подобной продукции необходимо помнить, что стандартные правила обмена и возврата в ее случае не работают - изучайте конкретные условия заранее и выбирайте осознанно", - рекомендует эксперт.
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россия, михаил мишустин, игорь поздняков, роскачество
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Игорь Поздняков, Роскачество
В России расширили список товаров, не подлежащих бесплатной замене
Власти расширили список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Список товаров, на которые не распространяется правило бесплатной замены на время их ремонта, расширяется в России с 1 сентября - в него добавили инвестиционные драгметаллы и продукцию для водоснабжения, следует из постановления правительства РФ, размещенного на сайте публикования правовых актов.
Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и действует с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2032 года.
Так, согласно документу, в новый перечень товаров, замену которых нельзя получить на время их ремонта, дополнительно включены инвестиционные драгоценные металлы и монеты из них, а также товары, используемые в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, требующие монтажа и демонтажа.
Кроме того, обновлен перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену, если они не имеют брака, рассказал РИА Новости директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. В него добавлены самоходные машины - тракторы, экскаваторы, комбайны - и номерные агрегаты к ним.
"При покупке подобной продукции необходимо помнить, что стандартные правила обмена и возврата в ее случае не работают - изучайте конкретные условия заранее и выбирайте осознанно", - рекомендует эксперт.