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СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в преддверии учебного года - 01.09.2026, ПРАЙМ
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СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в преддверии учебного года
СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в преддверии учебного года - 01.09.2026, ПРАЙМ
СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в преддверии учебного года
Россияне заказали к школе ручки-самолеты, пеналы в виде лаваша, а также блокнот с фразами шоумена Прохора Шаляпина, сообщили РИА Новости в компании СДЭК. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:13+0300
2026-09-01T15:30+0300
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екатеринбург
сдэк
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне заказали к школе ручки-самолеты, пеналы в виде лаваша, а также блокнот с фразами шоумена Прохора Шаляпина, сообщили РИА Новости в компании СДЭК. "В августе россияне отправляли и заказывали книги и канцтовары на 11% чаще, чем год назад. Пик пришелся на 24 августа. Среди необычных отправлений — гелевые ручки с ароматами фруктов и ручка-самолет, ластики в форме сетки с картошкой, пенал-лаваш, вечный календарь, значки с цитатами учителей и блокнот с фразами Прохора Шаляпина", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что среди книг самыми нестандартными оказались "Содержание муравьев в домашних условиях" и книжный бокс "Вслепую". "Чаще всего посылки с книгами и канцтоварами отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, а также Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода. Главными городами-получателями стали те же города, но немного в другом порядке: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, а также Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону", - добавили в СДЭК. Уточняется, что за пределами России больше всего школьных и книжных отправлений оформляли из Казахстана, Белоруссии, США, Японии, Киргизии, Армении, Финляндии и Таиланда. А получали посылки жители Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и США.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, сдэк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, СДЭК
15:13 01.09.2026 (обновлено: 15:30 01.09.2026)
 
СДЭК назвал самые необычные заказы россиян в преддверии учебного года

СДЭК: россияне заказали к школе ручки-самолеты и блокнот с фразами Шаляпина

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Россияне заказали к школе ручки-самолеты, пеналы в виде лаваша, а также блокнот с фразами шоумена Прохора Шаляпина, сообщили РИА Новости в компании СДЭК.
"В августе россияне отправляли и заказывали книги и канцтовары на 11% чаще, чем год назад. Пик пришелся на 24 августа. Среди необычных отправлений — гелевые ручки с ароматами фруктов и ручка-самолет, ластики в форме сетки с картошкой, пенал-лаваш, вечный календарь, значки с цитатами учителей и блокнот с фразами Прохора Шаляпина", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что среди книг самыми нестандартными оказались "Содержание муравьев в домашних условиях" и книжный бокс "Вслепую".
"Чаще всего посылки с книгами и канцтоварами отправляли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, а также Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода. Главными городами-получателями стали те же города, но немного в другом порядке: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, а также Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону", - добавили в СДЭК.
Уточняется, что за пределами России больше всего школьных и книжных отправлений оформляли из Казахстана, Белоруссии, США, Японии, Киргизии, Армении, Финляндии и Таиланда. А получали посылки жители Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и США.
 
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