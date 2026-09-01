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Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений
Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений - 01.09.2026, ПРАЙМ
Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений
Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний "Портовый Альянс") начал погрузку калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший из Китая по | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:18+0300
2026-09-01T13:18+0300
россия
китай
мурманск
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний "Портовый Альянс") начал погрузку калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший из Китая по Севморпути, сообщает компания. "Мурманский балкерный терминал приступил к погрузке калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший в Мурманск из Китая по Северному морскому пути. На прошлой неделе судно было разгружено в Мурманском морском торговом порту (ММТП): после выгрузки 502 импортных контейнеров с автокомплектующими оно перешло к причалам МБТ, где началась погрузка экспортного груза", - говорится в сообщении. Уточняется, что на судно будет погружено 26,4 тысячи тонн калийных удобрений от производителя из Центральной России. После завершения грузовых операций судно направится в страны Юго-Восточной Азии. Как добавили в компании, пилотный рейс международной контейнерной линии New New Shipping Line стал важным тестом для всего Мурманского транспортного узла. "Мы тестируем не отдельную операцию, а всю логистическую схему целиком – от контейнеров, доставленных в ММТП, до погрузки калия на МБТ. Для нас важно понять, насколько такой маршрут устойчив, удобен для участников цепочки и экономически оправдан", - отметил коммерческий директор МБТ и Мурманского морского торгового порта Владислав Яковчук.
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россия, китай, мурманск
РОССИЯ, КИТАЙ, МУРМАНСК
13:18 01.09.2026
 
Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений

Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений на контейнеровоз из Китая

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу компаний "Портовый Альянс") начал погрузку калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший из Китая по Севморпути, сообщает компания.
"Мурманский балкерный терминал приступил к погрузке калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший в Мурманск из Китая по Северному морскому пути. На прошлой неделе судно было разгружено в Мурманском морском торговом порту (ММТП): после выгрузки 502 импортных контейнеров с автокомплектующими оно перешло к причалам МБТ, где началась погрузка экспортного груза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на судно будет погружено 26,4 тысячи тонн калийных удобрений от производителя из Центральной России. После завершения грузовых операций судно направится в страны Юго-Восточной Азии.
Как добавили в компании, пилотный рейс международной контейнерной линии New New Shipping Line стал важным тестом для всего Мурманского транспортного узла.
"Мы тестируем не отдельную операцию, а всю логистическую схему целиком – от контейнеров, доставленных в ММТП, до погрузки калия на МБТ. Для нас важно понять, насколько такой маршрут устойчив, удобен для участников цепочки и экономически оправдан", - отметил коммерческий директор МБТ и Мурманского морского торгового порта Владислав Яковчук.
 
РОССИЯКИТАЙМУРМАНСК
 
 
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