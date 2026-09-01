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Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% за полгода, заявил Путин - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% за полгода, заявил Путин
Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% за полгода, заявил Путин - 01.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% за полгода, заявил Путин
Взаимный товарооборот России и Таджикистана в 2025 году вырос на 25,1%, а в первом полугодии текущего года увеличился еще на четверть, это хороший темп, отметил | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:47+0300
2026-09-01T16:50+0300
россия
таджикистан
киргизия
владимир путин
эмомали рахмон
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Таджикистана в 2025 году вырос на 25,1%, а в первом полугодии текущего года увеличился еще на четверть, это хороший темп, отметил президент России Владимир Путин. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. "Мы развиваемся в сфере экономики. В прошлом году увеличился товарооборот на 25,1%, а в первом полугодии этого года еще на 25%. То есть это очень хороший темп. Это нас не может не радовать", - сообщил глава государства. Президент РФ подчеркнул, что главы государств находятся в регулярном контакте и поддерживают высокий уровень общения. "Статус наших отношений, действительно, на уровне стратегического партнерства, союзничества", - заявил Путин. Так, 320 предприятий с российским участием работают в Таджикистане, а свыше 96% всех транзакций осуществляется в национальных валютах. Глава государства сообщил и об активной работе межправкомиссии. Государства придерживаются программы экономического сотрудничества на 2024-2027 годы и делятся хорошим темпом в соответствии с планом совместных мероприятий по увеличению взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году.
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россия, таджикистан, киргизия, владимир путин, эмомали рахмон, шос
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ШОС
16:47 01.09.2026 (обновлено: 16:50 01.09.2026)
 
Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% за полгода, заявил Путин

Президент Путин: товарооборот России и Таджикистана вырос на четверть с начала года

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Взаимный товарооборот России и Таджикистана в 2025 году вырос на 25,1%, а в первом полугодии текущего года увеличился еще на четверть, это хороший темп, отметил президент России Владимир Путин.
Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Мы развиваемся в сфере экономики. В прошлом году увеличился товарооборот на 25,1%, а в первом полугодии этого года еще на 25%. То есть это очень хороший темп. Это нас не может не радовать", - сообщил глава государства.
Президент РФ подчеркнул, что главы государств находятся в регулярном контакте и поддерживают высокий уровень общения. "Статус наших отношений, действительно, на уровне стратегического партнерства, союзничества", - заявил Путин.
Так, 320 предприятий с российским участием работают в Таджикистане, а свыше 96% всех транзакций осуществляется в национальных валютах.
Глава государства сообщил и об активной работе межправкомиссии. Государства придерживаются программы экономического сотрудничества на 2024-2027 годы и делятся хорошим темпом в соответствии с планом совместных мероприятий по увеличению взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году.
 
РОССИЯТАДЖИКИСТАНКИРГИЗИЯВладимир ПутинЭмомали РахмонШОС
 
 
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