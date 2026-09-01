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Более половины осенних туров за рубеж уже реализовано, заявил АТОР

Более половины осенних туров за рубеж уже реализовано, заявил АТОР - 01.09.2026, ПРАЙМ

Более половины осенних туров за рубеж уже реализовано, заявил АТОР

Туроператоры России продали больше половины туров за рубеж на осень: в среднем уже реализовано около 65% запланированных объемов на сентябрь-октябрь, рассказали | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:00+0300

2026-09-01T10:00+0300

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туризм

бизнес

россия

турция

египет

таиланд

атор

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Туроператоры России продали больше половины туров за рубеж на осень: в среднем уже реализовано около 65% запланированных объемов на сентябрь-октябрь, рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР). "В среднем у туроператоров пока реализовано около 65% запланированных объемов на сентябрь-октябрь. На сентябрь уже продано порядка 80% блочных кресел, на октябрь - около 50%", - говорится в сообщении ассоциации. Так, по данным аналитической службы АТОР, к концу августа продажи зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре опережают прошлогодние примерно на 4%, у отдельных крупных игроков рынка рост достигает 8%. Отмечается, что примерно половина осенних туров за рубеж приходится на Турцию. На втором месте Египет с долей около 17%. Но самая заметная динамика – на третьей позиции: Вьетнам уже занимает около 10% продаж и выходит на третье место, опережая Таиланд и ОАЭ. Турцию и Египет, по мнению экспертов ассоциации, чаще выбирают семьи с детьми, а Таиланд и Танзанию – пары и одиночные путешественники. Кроме того, в Турции и Египте в стоимость большинства популярных туров входит питание по системе "все включено", тогда как на азиатских направлениях часть расходов на еду остается за рамками стоимости путевки. По данным АТОР, на зарубежный отдых в непиковые даты осенью 2026 года стоит предусмотреть около 100-120 тысяч рублей на человека. "Более дешевые пакетные предложения на рынке есть, но уровень отеля или комфорт перелета в таких вариантах подойдет не всем. Есть и существенно более дорогие туры с более высоким уровнем сервиса", - уточнили в ассоциации.

турция

египет

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туризм, бизнес, россия, турция, египет, таиланд, атор