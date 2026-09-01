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Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН
Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН - 01.09.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН
Реформа ООН и ее ключевых институтов стала необходимостью из-за неспособности действующей международной системы достаточно быстро и эффективно реагировать на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T19:55+0300
2026-09-01T19:55+0300
мировая экономика
египет
бишкек
каир
абдель фаттах ас-сиси
оон
шос
совбез
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БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Реформа ООН и ее ключевых институтов стала необходимостью из-за неспособности действующей международной системы достаточно быстро и эффективно реагировать на новые вызовы, заявил вице-премьер Египта по экономическим вопросам Хусейн Исса, выступая от имени президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите ШОС+ в Бишкеке. "Необходимо реформировать Совет Безопасности, чтобы он более справедливо и прозрачно отражал реалии и многообразие международного сообщества и предоставлял развивающимся странам, прежде всего африканским, реальный и влиятельный голос при принятии решений", - сказал Исса. Представитель президента Египта подтвердил приверженность Каира единой позиции Африки по реформе Совбеза, сформулированной в Эзулвинийском консенсусе и Сиртской декларации. Исса также заявил о необходимости реформирования международных финансовых институтов и мировой долговой системы, поскольку растущая долговая нагрузка лишает многие развивающиеся государства ресурсов для инвестиций в развитие и социальную сферу. Египет, по его словам, поддерживает инициативы генерального секретаря ООН по реформированию организации при условии, что преобразования будут учитывать интересы развивающихся государств и не приведут к перераспределению влияния в пользу отдельных групп стран.
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мировая экономика, египет, бишкек, каир, абдель фаттах ас-сиси, оон, шос, совбез
Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Бишкек, Каир, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, ШОС, Совбез
19:55 01.09.2026
 
Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН

Вице-премьер Египта Исса: реформа ООН стала необходимостью

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БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Реформа ООН и ее ключевых институтов стала необходимостью из-за неспособности действующей международной системы достаточно быстро и эффективно реагировать на новые вызовы, заявил вице-премьер Египта по экономическим вопросам Хусейн Исса, выступая от имени президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите ШОС+ в Бишкеке.
"Необходимо реформировать Совет Безопасности, чтобы он более справедливо и прозрачно отражал реалии и многообразие международного сообщества и предоставлял развивающимся странам, прежде всего африканским, реальный и влиятельный голос при принятии решений", - сказал Исса.
Представитель президента Египта подтвердил приверженность Каира единой позиции Африки по реформе Совбеза, сформулированной в Эзулвинийском консенсусе и Сиртской декларации.
Исса также заявил о необходимости реформирования международных финансовых институтов и мировой долговой системы, поскольку растущая долговая нагрузка лишает многие развивающиеся государства ресурсов для инвестиций в развитие и социальную сферу.
Египет, по его словам, поддерживает инициативы генерального секретаря ООН по реформированию организации при условии, что преобразования будут учитывать интересы развивающихся государств и не приведут к перераспределению влияния в пользу отдельных групп стран.
 
Мировая экономикаЕГИПЕТБишкекКаирАбдель Фаттах ас-СисиООНШОССовбез
 
 
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