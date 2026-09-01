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Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН

Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН - 01.09.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Египта заявил о необходимости реформировать ООН

Реформа ООН и ее ключевых институтов стала необходимостью из-за неспособности действующей международной системы достаточно быстро и эффективно реагировать на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T19:55+0300

2026-09-01T19:55+0300

2026-09-01T19:55+0300

мировая экономика

египет

бишкек

каир

абдель фаттах ас-сиси

оон

шос

совбез

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БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Реформа ООН и ее ключевых институтов стала необходимостью из-за неспособности действующей международной системы достаточно быстро и эффективно реагировать на новые вызовы, заявил вице-премьер Египта по экономическим вопросам Хусейн Исса, выступая от имени президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммите ШОС+ в Бишкеке. "Необходимо реформировать Совет Безопасности, чтобы он более справедливо и прозрачно отражал реалии и многообразие международного сообщества и предоставлял развивающимся странам, прежде всего африканским, реальный и влиятельный голос при принятии решений", - сказал Исса. Представитель президента Египта подтвердил приверженность Каира единой позиции Африки по реформе Совбеза, сформулированной в Эзулвинийском консенсусе и Сиртской декларации. Исса также заявил о необходимости реформирования международных финансовых институтов и мировой долговой системы, поскольку растущая долговая нагрузка лишает многие развивающиеся государства ресурсов для инвестиций в развитие и социальную сферу. Египет, по его словам, поддерживает инициативы генерального секретаря ООН по реформированию организации при условии, что преобразования будут учитывать интересы развивающихся государств и не приведут к перераспределению влияния в пользу отдельных групп стран.

египет

бишкек

каир

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мировая экономика, египет, бишкек, каир, абдель фаттах ас-сиси, оон, шос, совбез