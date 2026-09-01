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Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке - 01.09.2026, ПРАЙМ

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" прошло в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T04:46+0300

2026-09-01T04:46+0300

2026-09-01T04:46+0300

россия

дальний восток

приморье

хабаровск

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" прошло в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Церемония началась с танцевальных композиций, представляющих каждый дальневосточный регион. Артисты исполнили народные танцы в национальных костюмах. "Уважаемые участники Восточного экономического форума! В 2015 году мы первый раз открыли улицу Дальнего Востока. Тогда говорили: зачем эти хлопоты, зачем лишняя работа, но мы доказывали, что мы должны показать, за что мы любим Дальний Восток, почему мы им гордимся. Очевидно, это только парадная сторона. В Приморье, в Хабаровске, на Сахалине и на Камчатке, в Якутии и в Бурятии привлекались инвестиции, создавались новые рабочие места, строились предприятия... Мы вместе создали новый Дальний Восток", - сказал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на церемонии открытия. Он подчеркнул, что хочет поблагодарить всех, кто вел и ведет эту работу: "это главы регионов и рабочие, строители и учителя, врачи". На выставке "Улица Дальнего Востока" представлены 11 регионов, а также есть павильоны Минспорта РФ, совместный павильон министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики "Развиваем Дальний", пространство "Дом сокола" и экспозиция Центра "ВОИН". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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приморье

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россия, дальний восток, приморье, хабаровск, юрий трутнев, вэф