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Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке
Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке - 01.09.2026, ПРАЙМ
Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке
Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" прошло в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:46+0300
2026-09-01T04:46+0300
россия
дальний восток
приморье
хабаровск
юрий трутнев
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" прошло в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Церемония началась с танцевальных композиций, представляющих каждый дальневосточный регион. Артисты исполнили народные танцы в национальных костюмах. "Уважаемые участники Восточного экономического форума! В 2015 году мы первый раз открыли улицу Дальнего Востока. Тогда говорили: зачем эти хлопоты, зачем лишняя работа, но мы доказывали, что мы должны показать, за что мы любим Дальний Восток, почему мы им гордимся. Очевидно, это только парадная сторона. В Приморье, в Хабаровске, на Сахалине и на Камчатке, в Якутии и в Бурятии привлекались инвестиции, создавались новые рабочие места, строились предприятия... Мы вместе создали новый Дальний Восток", - сказал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на церемонии открытия. Он подчеркнул, что хочет поблагодарить всех, кто вел и ведет эту работу: "это главы регионов и рабочие, строители и учителя, врачи". На выставке "Улица Дальнего Востока" представлены 11 регионов, а также есть павильоны Минспорта РФ, совместный павильон министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики "Развиваем Дальний", пространство "Дом сокола" и экспозиция Центра "ВОИН". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, дальний восток, приморье, хабаровск, юрий трутнев, вэф
РОССИЯ, Дальний Восток, Приморье, Хабаровск, Юрий Трутнев, ВЭФ
04:46 01.09.2026
 
Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась в первый день ВЭФ во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Торжественное открытие выставки "Улица Дальнего Востока" прошло в первый день Восточного экономического форума во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония началась с танцевальных композиций, представляющих каждый дальневосточный регион. Артисты исполнили народные танцы в национальных костюмах.
"Уважаемые участники Восточного экономического форума! В 2015 году мы первый раз открыли улицу Дальнего Востока. Тогда говорили: зачем эти хлопоты, зачем лишняя работа, но мы доказывали, что мы должны показать, за что мы любим Дальний Восток, почему мы им гордимся. Очевидно, это только парадная сторона. В Приморье, в Хабаровске, на Сахалине и на Камчатке, в Якутии и в Бурятии привлекались инвестиции, создавались новые рабочие места, строились предприятия... Мы вместе создали новый Дальний Восток", - сказал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что хочет поблагодарить всех, кто вел и ведет эту работу: "это главы регионов и рабочие, строители и учителя, врачи".
На выставке "Улица Дальнего Востока" представлены 11 регионов, а также есть павильоны Минспорта РФ, совместный павильон министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики "Развиваем Дальний", пространство "Дом сокола" и экспозиция Центра "ВОИН".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯДальний ВостокПриморьеХабаровскЮрий ТрутневВЭФ
 
 
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