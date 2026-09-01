https://1prime.ru/20260901/vostok-872867797.html
На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти
На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти - 01.09.2026, ПРАЙМ
На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти
Более 300 миллионов тонн запасов нефти есть на удаленных месторождениях Дальнего Востока, в перспективе их можно было бы отнести к трудноизвлекаемым (ТРИЗ)... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:31+0300
2026-09-01T11:31+0300
2026-09-01T11:31+0300
нефть
дальний восток
якутия
владивосток
роснедра
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872867797.jpg?1788251487
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Более 300 миллионов тонн запасов нефти есть на удаленных месторождениях Дальнего Востока, в перспективе их можно было бы отнести к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) из-за отсутствия развитой инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он объяснил, что одним из критериев отнесения запасов к ТРИЗ считается удаленность участков недр или месторождений от существующей развитой инфраструктуры.
"В этом отношении как раз запасы многих дальневосточных месторождений в перспективе могут быть отнесены к трудноизвлекаемым. Сейчас на государственном балансе числится 312 миллионов тонн извлекаемых запасов по сумме категорий, сосредоточенных в таких удаленных месторождениях. Но для освоения этих месторождений требуются существенные инвестиции", - сказал Казанов.
При этом, отметил он, трудноизвлекаемые запасы в традиционном понимании на Дальнем Востоке отсутствуют.
Хотя в Якутии есть продуктивные горизонты венд-кембрийского возраста, которые характеризуются сложным строением пустотного пространства, низкой матричной проницаемостью и в настоящее время практически не осваиваются. Но их отнесение к ТРИЗ еще нужно доказывать, пояснил Казанов.
По его словам, Дальний Восток еще предстоит изучать, поэтому ресурсная база углеводородов будет увеличиваться, в том числе за счет существующих и новых видов ТРИЗ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.
дальний восток
якутия
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, дальний восток, якутия, владивосток, роснедра, вэф
Нефть, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Владивосток, Роснедра, ВЭФ
На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти
Глава Роснедр Казанов: на удаленных месторождениях Дальнего Востока есть запасы нефти
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Более 300 миллионов тонн запасов нефти есть на удаленных месторождениях Дальнего Востока, в перспективе их можно было бы отнести к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) из-за отсутствия развитой инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он объяснил, что одним из критериев отнесения запасов к ТРИЗ считается удаленность участков недр или месторождений от существующей развитой инфраструктуры.
"В этом отношении как раз запасы многих дальневосточных месторождений в перспективе могут быть отнесены к трудноизвлекаемым. Сейчас на государственном балансе числится 312 миллионов тонн извлекаемых запасов по сумме категорий, сосредоточенных в таких удаленных месторождениях. Но для освоения этих месторождений требуются существенные инвестиции", - сказал Казанов.
При этом, отметил он, трудноизвлекаемые запасы в традиционном понимании на Дальнем Востоке отсутствуют.
Хотя в Якутии есть продуктивные горизонты венд-кембрийского возраста, которые характеризуются сложным строением пустотного пространства, низкой матричной проницаемостью и в настоящее время практически не осваиваются. Но их отнесение к ТРИЗ еще нужно доказывать, пояснил Казанов.
По его словам, Дальний Восток еще предстоит изучать, поэтому ресурсная база углеводородов будет увеличиваться, в том числе за счет существующих и новых видов ТРИЗ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.