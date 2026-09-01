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На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти

На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти - 01.09.2026, ПРАЙМ

На удаленных месторождениях Дальнего Востока есть более 300 млн тонн нефти

Более 300 миллионов тонн запасов нефти есть на удаленных месторождениях Дальнего Востока, в перспективе их можно было бы отнести к трудноизвлекаемым (ТРИЗ)... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:31+0300

2026-09-01T11:31+0300

2026-09-01T11:31+0300

нефть

дальний восток

якутия

владивосток

роснедра

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Более 300 миллионов тонн запасов нефти есть на удаленных месторождениях Дальнего Востока, в перспективе их можно было бы отнести к трудноизвлекаемым (ТРИЗ) из-за отсутствия развитой инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он объяснил, что одним из критериев отнесения запасов к ТРИЗ считается удаленность участков недр или месторождений от существующей развитой инфраструктуры. "В этом отношении как раз запасы многих дальневосточных месторождений в перспективе могут быть отнесены к трудноизвлекаемым. Сейчас на государственном балансе числится 312 миллионов тонн извлекаемых запасов по сумме категорий, сосредоточенных в таких удаленных месторождениях. Но для освоения этих месторождений требуются существенные инвестиции", - сказал Казанов. При этом, отметил он, трудноизвлекаемые запасы в традиционном понимании на Дальнем Востоке отсутствуют. Хотя в Якутии есть продуктивные горизонты венд-кембрийского возраста, которые характеризуются сложным строением пустотного пространства, низкой матричной проницаемостью и в настоящее время практически не осваиваются. Но их отнесение к ТРИЗ еще нужно доказывать, пояснил Казанов. По его словам, Дальний Восток еще предстоит изучать, поэтому ресурсная база углеводородов будет увеличиваться, в том числе за счет существующих и новых видов ТРИЗ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в среду в 07.00 мск.

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нефть, дальний восток, якутия, владивосток, роснедра, вэф