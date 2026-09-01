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Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию
Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию - 01.09.2026, ПРАЙМ
Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию
Киргизский президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:40+0300
2026-09-01T21:59+0300
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
шос
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Киргизский президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию. "Выражаю признательность за конструктивный подход российской стороны к обеспечению бесперебойных поставок ГСМ в Кыргызстан", - заявил Жапаров в ходе встречи с Путиным в Бишкеке. Он отметил, что киргизско-российская двусторонняя повестка является многогранной и охватывает широкий спектр направлений. Наиболее актуальным направлением сотрудничества, по утверждению Жапарова, является сфера энергетики. Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин проводит серию двухсторонних встреч.
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россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, шос
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ШОС
21:40 01.09.2026 (обновлено: 21:59 01.09.2026)
 
Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию

Жапаров поблагодарил Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Киргизский президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию.
"Выражаю признательность за конструктивный подход российской стороны к обеспечению бесперебойных поставок ГСМ в Кыргызстан", - заявил Жапаров в ходе встречи с Путиным в Бишкеке.
Он отметил, что киргизско-российская двусторонняя повестка является многогранной и охватывает широкий спектр направлений. Наиболее актуальным направлением сотрудничества, по утверждению Жапарова, является сфера энергетики.
Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин проводит серию двухсторонних встреч.
 
РОССИЯКИРГИЗИЯБишкекВладимир ПутинСадыр ЖапаровШОС
 
 
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