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Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию
Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию - 01.09.2026, ПРАЙМ
Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию
Киргизский президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T21:40+0300
2026-09-01T21:40+0300
2026-09-01T21:59+0300
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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Киргизский президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию. "Выражаю признательность за конструктивный подход российской стороны к обеспечению бесперебойных поставок ГСМ в Кыргызстан", - заявил Жапаров в ходе встречи с Путиным в Бишкеке. Он отметил, что киргизско-российская двусторонняя повестка является многогранной и охватывает широкий спектр направлений. Наиболее актуальным направлением сотрудничества, по утверждению Жапарова, является сфера энергетики. Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин проводит серию двухсторонних встреч.
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россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, шос
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ШОС
Жапаров поблагодарил Путина за поставки ГСМ в Киргизию
Жапаров поблагодарил Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию
БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Киргизский президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера РФ Владимира Путина за бесперебойные поставки российских ГСМ в Киргизию.
"Выражаю признательность за конструктивный подход российской стороны к обеспечению бесперебойных поставок ГСМ в Кыргызстан", - заявил Жапаров в ходе встречи с Путиным в Бишкеке.
Он отметил, что киргизско-российская двусторонняя повестка является многогранной и охватывает широкий спектр направлений. Наиболее актуальным направлением сотрудничества, по утверждению Жапарова, является сфера энергетики.
Российский лидер в понедельник прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия Путин проводит серию двухсторонних встреч.