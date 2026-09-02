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Российский рынок акций в основные торги снижается в пределах 1%

Российский рынок акций в основные торги снижается в пределах 1% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основные торги снижается в пределах 1%

Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:38+0300

2026-09-02T13:38+0300

2026-09-02T13:38+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается в пределах 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.01 мск снижался на 0,85% относительно предыдущего закрытия, до 2 168,12 пункта. В частности, дешевеют акции "Русагро" (-1,6%), "Циана" (-1,2%), "Мосэнерго" (-0,3%). Дорожают бумаги Совкомбанка (+3,5%), АФК "Система" (+2,2%), "Хэдхантера" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,7%). Индексы Мосбиржи и РТС в отсутствии обнадеживающих фундаментальных сигналов отступили вниз от психологически важных отметок 2200 пунктов и 800 пунктов соответственно, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Российский рынок пока склонен к сдержанному снижению... Рынок не показывает краткосрочной уверенности, хотя сохраняет базу для развития роста", - добавляет она.

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рынок, акции, торги, мосбиржа