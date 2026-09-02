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При атаке на саудовский танкер в Ормузском проливе погибли два филиппинца - 02.09.2026, ПРАЙМ
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При атаке на саудовский танкер в Ормузском проливе погибли два филиппинца
При атаке на саудовский танкер в Ормузском проливе погибли два филиппинца - 02.09.2026, ПРАЙМ
При атаке на саудовский танкер в Ормузском проливе погибли два филиппинца
Жертвами атаки на танкер Саудовской Аравии Sidr в Ормузском проливе стали два филиппинских моряка, сообщила в среду саудовская национальная компания по морским... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:32+0300
2026-09-02T12:44+0300
нефть
ормузский пролив
саудовская аравия
филиппины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872924031.jpg?1788342284
ДОХА, 2 сен - ПРАЙМ. Жертвами атаки на танкер Саудовской Аравии Sidr в Ормузском проливе стали два филиппинских моряка, сообщила в среду саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri. "Саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri подтверждает, что ее танкер попал в связанный с безопасностью инцидент при пересечении Ормузского пролива 31 августа в 23.40 по местному времени (совпадает с мск - ред.) и два моряка с национальностью Филиппин погибли", - говорится в сообщении. Компания отметила, что остается на связи с судном и морскими организациями для его отслеживания.
ормузский пролив
саудовская аравия
филиппины
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нефть, ормузский пролив, саудовская аравия, филиппины
Нефть, Ормузский пролив, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ФИЛИППИНЫ
12:32 02.09.2026 (обновлено: 12:44 02.09.2026)
 
При атаке на саудовский танкер в Ормузском проливе погибли два филиппинца

Bahri: при атаке на саудовский танкер в Ормузском проливе погибли два филиппинских моряка

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ДОХА, 2 сен - ПРАЙМ. Жертвами атаки на танкер Саудовской Аравии Sidr в Ормузском проливе стали два филиппинских моряка, сообщила в среду саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri.
"Саудовская национальная компания по морским перевозкам Bahri подтверждает, что ее танкер попал в связанный с безопасностью инцидент при пересечении Ормузского пролива 31 августа в 23.40 по местному времени (совпадает с мск - ред.) и два моряка с национальностью Филиппин погибли", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что остается на связи с судном и морскими организациями для его отслеживания.
 
НефтьОрмузский проливСАУДОВСКАЯ АРАВИЯФИЛИППИНЫ
 
 
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