https://1prime.ru/20260902/auktsion-872904719.html
Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября
Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября - 02.09.2026, ПРАЙМ
Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября
Аукцион по продаже переданных в доход государства 100% акций крупной российской компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" с начальной... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:57+0300
2026-09-02T07:57+0300
2026-09-02T07:57+0300
бизнес
россия
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872904719.jpg?1788325055
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аукцион по продаже переданных в доход государства 100% акций крупной российской компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" с начальной ценой 20,35 миллиарда рублей перенесен с 4 на 17 сентября, следует из страницы лота в государственной информационной системе "Торги".
"Продажа посредством публичного предложения 100% акций в уставном капитале Акционерного общества "Вектор Рейл". Начальная цена - 20 347 671 000,00 рубль. Дата и время окончания подачи заявок -15.09.2026 17:00 (мск). Дата проведения торгов - 17.09.2026 10:00 (мск)", - говорится в системе.
В середине августа на странице лота сообщалось, что дата проведения торгов назначена на 4 сентября, а заявки на участие в торгах должны были приниматься до 17.00 мск 1 сентября.
Аукцион пройдет на понижение, шаг понижения составит чуть более 1 миллиарда рублей, а цена отсечения - половину начальной стоимости (10,17 миллиарда рублей).
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля 2025 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл".
С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Решение оставил в силе Свердловский областной суд.
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, екатеринбург
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября
Аукцион по продаже 100% акций "Вектор Рейл" с начальной ценой 20,35 млрд рублей перенесен
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аукцион по продаже переданных в доход государства 100% акций крупной российской компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" с начальной ценой 20,35 миллиарда рублей перенесен с 4 на 17 сентября, следует из страницы лота в государственной информационной системе "Торги".
"Продажа посредством публичного предложения 100% акций в уставном капитале Акционерного общества "Вектор Рейл". Начальная цена - 20 347 671 000,00 рубль. Дата и время окончания подачи заявок -15.09.2026 17:00 (мск). Дата проведения торгов - 17.09.2026 10:00 (мск)", - говорится в системе.
В середине августа на странице лота сообщалось, что дата проведения торгов назначена на 4 сентября, а заявки на участие в торгах должны были приниматься до 17.00 мск 1 сентября.
Аукцион пройдет на понижение, шаг понижения составит чуть более 1 миллиарда рублей, а цена отсечения - половину начальной стоимости (10,17 миллиарда рублей).
Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля 2025 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл".
С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Решение оставил в силе Свердловский областной суд.