https://1prime.ru/20260902/auktsion-872904719.html

Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября

Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября - 02.09.2026, ПРАЙМ

Аукцион по продаже акций "Вектор Рейл" перенесен с 4 на 17 сентября

Аукцион по продаже переданных в доход государства 100% акций крупной российской компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" с начальной... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:57+0300

2026-09-02T07:57+0300

2026-09-02T07:57+0300

бизнес

россия

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872904719.jpg?1788325055

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Аукцион по продаже переданных в доход государства 100% акций крупной российской компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл" с начальной ценой 20,35 миллиарда рублей перенесен с 4 на 17 сентября, следует из страницы лота в государственной информационной системе "Торги". "Продажа посредством публичного предложения 100% акций в уставном капитале Акционерного общества "Вектор Рейл". Начальная цена - 20 347 671 000,00 рубль. Дата и время окончания подачи заявок -15.09.2026 17:00 (мск). Дата проведения торгов - 17.09.2026 10:00 (мск)", - говорится в системе. В середине августа на странице лота сообщалось, что дата проведения торгов назначена на 4 сентября, а заявки на участие в торгах должны были приниматься до 17.00 мск 1 сентября. Аукцион пройдет на понижение, шаг понижения составит чуть более 1 миллиарда рублей, а цена отсечения - половину начальной стоимости (10,17 миллиарда рублей). Октябрьский районный суд Екатеринбурга 23 апреля 2025 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход России 30,1 миллиарда рублей и акций АО "Вектор Рейл". С ответчиков, как поясняли РИА Новости в инстанции, солидарно было взыскано 30,1 миллиарда рублей, средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. В доход государства обращены и 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор Рейл". Решение оставил в силе Свердловский областной суд.

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, екатеринбург