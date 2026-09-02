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В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
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В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России
В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2026 и 2027 годах останутся на уровне 2025 года - в пределах 1,4-1,45 миллиона единиц,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:09+0300
2026-09-02T11:41+0300
бизнес
россия
владивосток
автоваз
вэф
авто
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2026 и 2027 годах останутся на уровне 2025 года - в пределах 1,4-1,45 миллиона единиц, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Мы полагаем, что рынок в 2026 году и в 2027 году будет примерно оставаться на уровне прошлого года, то есть миллион четыреста - миллион четыреста двадцать - миллион четыреста пятьдесят новых легковых и легких коммерческих автомобилей", - сказал Громак на сессии в рамках ВЭФ-2026. Продажи новых автомобилей всех типов в России в 2025 году составили 1,5 миллиона единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Из этого числа 1,3 миллиона штук приходится на легковые автомобили, 107,1 тысячи штук - легкие коммерческие, 57,6 тысячи - грузовые и 14,3 тысячи - автобусы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, автоваз, вэф, авто
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, АвтоВАЗ, ВЭФ, Авто, ВЭФ-2026
11:09 02.09.2026 (обновлено: 11:41 02.09.2026)
 
В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России

Громак: продажи автомобилей в России в 2026 и 2027 годах останутся на уровне 2025 года

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2026 и 2027 годах останутся на уровне 2025 года - в пределах 1,4-1,45 миллиона единиц, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Мы полагаем, что рынок в 2026 году и в 2027 году будет примерно оставаться на уровне прошлого года, то есть миллион четыреста - миллион четыреста двадцать - миллион четыреста пятьдесят новых легковых и легких коммерческих автомобилей", - сказал Громак на сессии в рамках ВЭФ-2026.
Продажи новых автомобилей всех типов в России в 2025 году составили 1,5 миллиона единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Из этого числа 1,3 миллиона штук приходится на легковые автомобили, 107,1 тысячи штук - легкие коммерческие, 57,6 тысячи - грузовые и 14,3 тысячи - автобусы.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯВладивостокАвтоВАЗВЭФАвто
 
 
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