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В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России

В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

В "АвтоВАЗе" дали прогноз по продажам автомобилей в России

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2026 и 2027 годах останутся на уровне 2025 года - в пределах 1,4-1,45 миллиона единиц,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:09+0300

2026-09-02T11:09+0300

2026-09-02T11:41+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2026 и 2027 годах останутся на уровне 2025 года - в пределах 1,4-1,45 миллиона единиц, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Мы полагаем, что рынок в 2026 году и в 2027 году будет примерно оставаться на уровне прошлого года, то есть миллион четыреста - миллион четыреста двадцать - миллион четыреста пятьдесят новых легковых и легких коммерческих автомобилей", - сказал Громак на сессии в рамках ВЭФ-2026. Продажи новых автомобилей всех типов в России в 2025 году составили 1,5 миллиона единиц, что на 19% меньше, чем годом ранее. Из этого числа 1,3 миллиона штук приходится на легковые автомобили, 107,1 тысячи штук - легкие коммерческие, 57,6 тысячи - грузовые и 14,3 тысячи - автобусы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, автоваз, вэф, авто