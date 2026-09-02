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В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей
В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ
В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей
Инвестиции в строительство второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе протяженностью 15,3 километра составят 340,7 миллиарда рублей, говорится в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:51+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе протяженностью 15,3 километра составят 340,7 миллиарда рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье.
РЖД в июне текущего года сообщали, что строители готовятся к прокладке второго Северомуйского тоннеля. Проходку этого самого крупного тоннеля в России планируется начать в третьем квартале 2026 года, говорил глава Росжелдора Александр Сахаров в июле на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"В Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали начинается проходка Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля протяженностью 15,3 км. Новый тоннель строится параллельно действующему, построенному специалистами ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2003 году. В проект инвестируется 340,7 млрд руб. без НДС, создается более 4 тыс. новых рабочих мест", - говорится в материалах.
РЖД и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2024 году заключили договоры генерального подряда с отсрочкой платежа на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре.
Ввод в эксплуатацию объектов позволит увеличить провозную способность Восточного полигона железных дорог России до 270 миллионов тонн в год к 2032 году, напоминается в материалах.
ВЭБ.РФ участвует в финансировании строительства четырех объектов Восточного полигона. Планируемый объем поддержки со стороны госкорпорации – до 500 миллиардов рублей, включая кредитное финансирование и гарантийную поддержку.
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россия, бизнес, приморье, амур, комсомольск-на-амуре, владимир путин, михаил мишустин, ржд, росжелдор, вэб
РОССИЯ, Бизнес, Приморье, Амур, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, РЖД, Росжелдор, ВЭБ
В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей
В строительство второго Северомуйского тоннеля на БАМе вложат 340,7 миллиарда рублей
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе протяженностью 15,3 километра составят 340,7 миллиарда рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье.
РЖД в июне текущего года сообщали, что строители готовятся к прокладке второго Северомуйского тоннеля. Проходку этого самого крупного тоннеля в России планируется начать в третьем квартале 2026 года, говорил глава Росжелдора Александр Сахаров в июле на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"В Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали начинается проходка Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля протяженностью 15,3 км. Новый тоннель строится параллельно действующему, построенному специалистами ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2003 году. В проект инвестируется 340,7 млрд руб. без НДС, создается более 4 тыс. новых рабочих мест", - говорится в материалах.
РЖД и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2024 году заключили договоры генерального подряда с отсрочкой платежа на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре.
Ввод в эксплуатацию объектов позволит увеличить провозную способность Восточного полигона железных дорог России до 270 миллионов тонн в год к 2032 году, напоминается в материалах.
ВЭБ.РФ участвует в финансировании строительства четырех объектов Восточного полигона. Планируемый объем поддержки со стороны госкорпорации – до 500 миллиардов рублей, включая кредитное финансирование и гарантийную поддержку.