https://1prime.ru/20260902/bama-872945031.html

В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей

В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ

В строительство второго тоннеля на БАМе вложат 340,7 млрд рублей

Инвестиции в строительство второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе протяженностью 15,3 километра составят 340,7 миллиарда рублей, говорится в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:51+0300

2026-09-02T17:51+0300

2026-09-02T17:51+0300

россия

бизнес

приморье

амур

комсомольск-на-амуре

владимир путин

михаил мишустин

ржд

росжелдор

вэб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872945031.jpg?1788360702

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство второго Северомуйского железнодорожного тоннеля на БАМе протяженностью 15,3 километра составят 340,7 миллиарда рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. РЖД в июне текущего года сообщали, что строители готовятся к прокладке второго Северомуйского тоннеля. Проходку этого самого крупного тоннеля в России планируется начать в третьем квартале 2026 года, говорил глава Росжелдора Александр Сахаров в июле на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "В Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали начинается проходка Второго Северомуйского железнодорожного тоннеля протяженностью 15,3 км. Новый тоннель строится параллельно действующему, построенному специалистами ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2003 году. В проект инвестируется 340,7 млрд руб. без НДС, создается более 4 тыс. новых рабочих мест", - говорится в материалах. РЖД и ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2024 году заключили договоры генерального подряда с отсрочкой платежа на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. Ввод в эксплуатацию объектов позволит увеличить провозную способность Восточного полигона железных дорог России до 270 миллионов тонн в год к 2032 году, напоминается в материалах. ВЭБ.РФ участвует в финансировании строительства четырех объектов Восточного полигона. Планируемый объем поддержки со стороны госкорпорации – до 500 миллиардов рублей, включая кредитное финансирование и гарантийную поддержку.

приморье

амур

комсомольск-на-амуре

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, приморье, амур, комсомольск-на-амуре, владимир путин, михаил мишустин, ржд, росжелдор, вэб