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На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов

На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов - 02.09.2026, ПРАЙМ

На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов

Дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские комплексы, ввели в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:38+0300

2026-09-02T10:38+0300

2026-09-02T10:38+0300

финансы

россия

краснодарский край

кубань

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 2 сен – ПРАЙМ. Дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские комплексы, ввели в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона. "Чтобы снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников, в регионе разработали новые меры поддержки. Одним из первых в России краевой Фонд микрофинансирования начал предоставлять от 100 тысяч до пяти миллионов рублей по ставкам от двух до шести процентов годовых. А наш Фонд развития промышленности – от пяти до 100 миллионов рублей под четыре процента годовых", - цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба. В сообщении уточняется, что власти стремятся обеспечить условия для восстановления работы пострадавшего бизнеса. Новые меры помогут предпринимателям перенаправить ресурсы на пополнение запасов и возобновление поставок, сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Также по поручению губернатора для помощи предпринимателям в крае действует специальная рабочая группа, отметили в пресс-службе. По данным властей, на сегодняшний день за получением заемного финансирования обратились 160 предпринимателей, 71 из них уже направили необходимые пакеты документов.

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финансы, россия, краснодарский край, кубань, фонд развития промышленности