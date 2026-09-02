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На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов
На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов - 02.09.2026, ПРАЙМ
На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов
Дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские комплексы, ввели в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:38+0300
2026-09-02T10:38+0300
2026-09-02T10:38+0300
финансы
россия
краснодарский край
кубань
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 2 сен – ПРАЙМ. Дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские комплексы, ввели в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона. "Чтобы снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников, в регионе разработали новые меры поддержки. Одним из первых в России краевой Фонд микрофинансирования начал предоставлять от 100 тысяч до пяти миллионов рублей по ставкам от двух до шести процентов годовых. А наш Фонд развития промышленности – от пяти до 100 миллионов рублей под четыре процента годовых", - цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева пресс-служба. В сообщении уточняется, что власти стремятся обеспечить условия для восстановления работы пострадавшего бизнеса. Новые меры помогут предпринимателям перенаправить ресурсы на пополнение запасов и возобновление поставок, сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Также по поручению губернатора для помощи предпринимателям в крае действует специальная рабочая группа, отметили в пресс-службе. По данным властей, на сегодняшний день за получением заемного финансирования обратились 160 предпринимателей, 71 из них уже направили необходимые пакеты документов.
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финансы, россия, краснодарский край, кубань, фонд развития промышленности
Финансы, РОССИЯ, Краснодарский край, КУБАНЬ, Фонд развития промышленности
На Кубани ввели новые меры поддержки пострадавших от атак БПЛА бизнесменов
На Кубани ввели новые меры поддержи предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на склады
КРАСНОДАР, 2 сен – ПРАЙМ. Дополнительные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские комплексы, ввели в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Чтобы снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников, в регионе разработали новые меры поддержки. Одним из первых в России краевой Фонд микрофинансирования начал предоставлять от 100 тысяч до пяти миллионов рублей по ставкам от двух до шести процентов годовых. А наш Фонд развития промышленности
– от пяти до 100 миллионов рублей под четыре процента годовых", - цитирует губернатора Кубани
Вениамина Кондратьева пресс-служба.
В сообщении уточняется, что власти стремятся обеспечить условия для восстановления работы пострадавшего бизнеса. Новые меры помогут предпринимателям перенаправить ресурсы на пополнение запасов и возобновление поставок, сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности.
Также по поручению губернатора для помощи предпринимателям в крае действует специальная рабочая группа, отметили в пресс-службе. По данным властей, на сегодняшний день за получением заемного финансирования обратились 160 предпринимателей, 71 из них уже направили необходимые пакеты документов.