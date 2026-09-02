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Chevron планирует инвестировать семь миллиардов долларов в Венесуэлу

Chevron планирует инвестировать семь миллиардов долларов в Венесуэлу - 02.09.2026, ПРАЙМ

Chevron планирует инвестировать семь миллиардов долларов в Венесуэлу

Американская нефтегазовая компания Chevron планирует в течение следующих пяти лет инвестировать более 7 миллиардов долларов в Венесуэлу, что позволит ей удвоить | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T15:58+0300

2026-09-02T15:58+0300

2026-09-02T16:01+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Chevron планирует в течение следующих пяти лет инвестировать более 7 миллиардов долларов в Венесуэлу, что позволит ей удвоить добычу нефти в стране, следует из пресс-релиза Chevron. Компания подписала соглашения с Венесуэлой, в том числе по улучшению налоговых условий, которые помогут ей реализовать эти планы. "Соглашения содержат положения, касающиеся совместных предприятий Chevron в Венесуэле, в том числе улучшенные налоговые, коммерческие и правовые условия, призванные способствовать устойчивым и конкурентоспособным долгосрочным инвестициям", - говорится в пресс-релизе. "Эти улучшения подкрепляют планы совместных предприятий по инвестированию более 7 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, что позволит более чем удвоить добычу - примерно до 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателем 2026 года", - сообщает компания. Кроме того, в соответствии с соглашениями, совместному предприятию Petroindependencia S.A., в котором Chevron принадлежит 49%, переданы права на разработку двух смежных участков в поясе Ориноко в Венесуэле. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

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нефть, венесуэла, сша, chevron