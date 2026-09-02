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Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее

Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее - 02.09.2026, ПРАЙМ

Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее

Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и супруги, рассказали РИА Новости в... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T00:32+0300

2026-09-02T00:32+0300

2026-09-02T00:32+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и супруги, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Никита, директор магазина из Москвы, выиграл 13,6 миллиона рублей. На счастливый тираж он купил всего один билет с развернутой ставкой", - пишет компания. Мужчина находился на работе, когда увидел в мобильном приложении, что билет стоит 10 рублей. Он решил приобрести один, сделав при этом развернутую ставку. Мужчина добавил числа 5, 6 и 13, два из которых были днями рождения – его и супруги. "Мне действительно просто повезло: число 13 не зашло, а 5 и 6 зашли", – говорит сам победитель. Он отметил, что ранее в лотереях практически ничего не выигрывал – это его первая серьезная удача. По его словам, жена и дети уже начали обдумывать, какие мечты смогут воплотить в первую очередь: пока в планах закрытие ипотеки, новые смартфоны и увлекательные путешествия. "Жена в Таиланд хочет. Как получу выигрыш, сразу полетит либо на Бали, либо в Таиланд с детьми. У меня отпуска нет, так что пусть она отдохнет", – поделился Никита.

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