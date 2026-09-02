Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/direktor-872897304.html
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее - 02.09.2026, ПРАЙМ
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и супруги, рассказали РИА Новости в... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T00:32+0300
2026-09-02T00:32+0300
бизнес
москва
таиланд
бали
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872897304.jpg?1788298357
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и супруги, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Никита, директор магазина из Москвы, выиграл 13,6 миллиона рублей. На счастливый тираж он купил всего один билет с развернутой ставкой", - пишет компания. Мужчина находился на работе, когда увидел в мобильном приложении, что билет стоит 10 рублей. Он решил приобрести один, сделав при этом развернутую ставку. Мужчина добавил числа 5, 6 и 13, два из которых были днями рождения – его и супруги. "Мне действительно просто повезло: число 13 не зашло, а 5 и 6 зашли", – говорит сам победитель. Он отметил, что ранее в лотереях практически ничего не выигрывал – это его первая серьезная удача. По его словам, жена и дети уже начали обдумывать, какие мечты смогут воплотить в первую очередь: пока в планах закрытие ипотеки, новые смартфоны и увлекательные путешествия. "Жена в Таиланд хочет. Как получу выигрыш, сразу полетит либо на Бали, либо в Таиланд с детьми. У меня отпуска нет, так что пусть она отдохнет", – поделился Никита.
москва
таиланд
бали
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, таиланд, бали, минфин
Бизнес, МОСКВА, ТАИЛАНД, Бали, Минфин
00:32 02.09.2026
 
Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее

Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Директор магазина из Москвы выиграл почти 14 миллионов рублей в лотерее, указав в качестве ставки дни рождения свой и супруги, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином.
"Никита, директор магазина из Москвы, выиграл 13,6 миллиона рублей. На счастливый тираж он купил всего один билет с развернутой ставкой", - пишет компания.
Мужчина находился на работе, когда увидел в мобильном приложении, что билет стоит 10 рублей. Он решил приобрести один, сделав при этом развернутую ставку. Мужчина добавил числа 5, 6 и 13, два из которых были днями рождения – его и супруги.
"Мне действительно просто повезло: число 13 не зашло, а 5 и 6 зашли", – говорит сам победитель. Он отметил, что ранее в лотереях практически ничего не выигрывал – это его первая серьезная удача.
По его словам, жена и дети уже начали обдумывать, какие мечты смогут воплотить в первую очередь: пока в планах закрытие ипотеки, новые смартфоны и увлекательные путешествия. "Жена в Таиланд хочет. Как получу выигрыш, сразу полетит либо на Бали, либо в Таиланд с детьми. У меня отпуска нет, так что пусть она отдохнет", – поделился Никита.
 
БизнесМОСКВАТАИЛАНДБалиМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала