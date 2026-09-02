Доллар укрепляет позиции

МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. На старте осени рубль по-прежнему теряет позиции. Подошел к концу традиционный фактор конца месяца, который поддерживал национальную валюту из-за массовых продаж иностранной валюты российскими экспортерами. Сейчас наиболее сильное давление рубль испытывает из-за спроса импортеров на инвалюту, а также из-за объемов закупки инвалюты и золота в рамках бюджетного правила, которые осуществляет Минфин. Прогнозируем снижение объемов покупок в следующем периоде, чтобы не допустить резкого падения.Второй участник этой валютной пары — доллар США — заметно укрепил свои позиции на фоне заявлений главы Федрезерва Кевина Уорша на прошлой неделе. Рынок получил сигналы о вероятном ужесточении монетарной политики в США. Аналитики оценивают шанс повышения ставки до 3,75-4% уже в сентябре в 68%.Торги по доллару проходят в границах 82,50-89,50 рубля. Валютный диапазон по евро ограничится рамками 96,50-103 рубля за единую европейскую валюту. По юаню прогнозируем смещение торгового коридора до 12,30-13,20 рубля.Рынок драгметалловВысокие шансы изменений в ДКП США немедленно сказались на рынке драгоценных металлов, который сейчас испытывает давление. По золоту ожидаем колебаний в пределах 4300-4650 долларов за тройскую унцию, по серебру — 63-71 доллар за унцию.НефтьНефтяные котировки реагируют на сообщения из стран Персидского залива. После затишья там вновь наблюдаются все признаки обострения геополитической ситуации.Нефтяные котировки по ноябрьским контрактам вырастут до 84-100 долларов за баррель нефти марки Brent и до 75-90 долларов за "бочку" Urals на фоне новостей с Ближнего Востока.БиткоинКлючевой зоной поддержки биткоина остается 76670 долларов, ее пробой вниз откроет дорогу к тесту диапазона 75000–76250 долларов. Для реализации "бычьего" сценария необходимо уверенное возвращение цены к зоне сопротивления на уровне 79838 долларов, что станет триггером для прорыва к целевой зоне 81500-82000 долларов.Главными катализаторами ближайших дней станут данные по занятости в США и развитие ситуации в Ормузском проливе: любая новая эскалация продолжит разгон цен на нефть и повысит вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. На старте осени рубль по-прежнему теряет позиции. Подошел к концу традиционный фактор конца месяца, который поддерживал национальную валюту из-за массовых продаж иностранной валюты российскими экспортерами. Сейчас наиболее сильное давление рубль испытывает из-за спроса импортеров на инвалюту, а также из-за объемов закупки инвалюты и золота в рамках бюджетного правила, которые осуществляет Минфин. Прогнозируем снижение объемов покупок в следующем периоде, чтобы не допустить резкого падения.
Второй участник этой валютной пары — доллар США — заметно укрепил свои позиции на фоне заявлений главы Федрезерва Кевина Уорша на прошлой неделе. Рынок получил сигналы о вероятном ужесточении монетарной политики в США. Аналитики оценивают шанс повышения ставки до 3,75-4% уже в сентябре в 68%.
Торги по доллару проходят в границах 82,50-89,50 рубля. Валютный диапазон по евро ограничится рамками 96,50-103 рубля за единую европейскую валюту. По юаню прогнозируем смещение торгового коридора до 12,30-13,20 рубля.
Рынок драгметаллов
Высокие шансы изменений в ДКП США немедленно сказались на рынке драгоценных металлов, который сейчас испытывает давление. По золоту ожидаем колебаний в пределах 4300-4650 долларов за тройскую унцию, по серебру — 63-71 доллар за унцию.
Нефть
Нефтяные котировки реагируют на сообщения из стран Персидского залива. После затишья там вновь наблюдаются все признаки обострения геополитической ситуации.
Нефтяные котировки по ноябрьским контрактам вырастут до 84-100 долларов за баррель нефти марки Brent и до 75-90 долларов за "бочку" Urals на фоне новостей с Ближнего Востока.
Биткоин
Ключевой зоной поддержки биткоина остается 76670 долларов, ее пробой вниз откроет дорогу к тесту диапазона 75000–76250 долларов. Для реализации "бычьего" сценария необходимо уверенное возвращение цены к зоне сопротивления на уровне 79838 долларов, что станет триггером для прорыва к целевой зоне 81500-82000 долларов.
Главными катализаторами ближайших дней станут данные по занятости в США и развитие ситуации в Ормузском проливе: любая новая эскалация продолжит разгон цен на нефть и повысит вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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