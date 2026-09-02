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Добыча нефти в США на конец недели выросла на 19 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США на конец недели выросла на 19 тысяч баррелей в сутки - 02.09.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти в США на конец недели выросла на 19 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 28 августа, выросла на 19 тысяч баррелей в сутки, до 13,862 миллиона баррелей в сутки, следует из... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:48+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в США на конец недели, завершившейся 28 августа, выросла на 19 тысяч баррелей в сутки, до 13,862 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,835 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июне добыча нефти в США составила 13,8 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в июле показатель составил 13,82 миллиона баррелей в сутки. В августе EIA прогнозирует показатель на уровне 13,83 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,59 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 11 августа повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 20 тысяч баррелей в день - до 13,8 миллиона баррелей в день, на 2027 год - на 120 тысяч баррелей в день, до 14,15 миллиона баррелей в день.

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нефть, мировая экономика, сша, eia