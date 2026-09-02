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Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе упал до девятилетнего минимума

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе упал до девятилетнего минимума - 02.09.2026, ПРАЙМ

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе упал до девятилетнего минимума

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе упал до девятилетнего минимума в 3 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:28+0300

2026-09-02T18:28+0300

2026-09-02T18:28+0300

нефть

мировая экономика

красное море

саудовская аравия

эр-рияд

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе упал до девятилетнего минимума в 3 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на собственные данные отслеживания танкеров, а также статистику компаний Vortexa и Kpler. "В августе экспорт нефти из королевства составлял около 3 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель, самый низкий за весь период наблюдений с начала 2017 года, совпадает с оценками нефтяных трейдеров и источника, знакомого с деятельностью Саудовской Аравии", - пишет агентство. Ранее в августе Саудовская национальная судоходная компания "Бахри" подтвердила, что танкер "Амзан" получил повреждения в результате попадания боевого снаряда в акватории Красного моря. Как отмечает Блумберг, продолжающиеся атаки пугают клиентов Саудовской Аравии, некоторые из которых теперь неохотно пользуются портами королевства в Красном море. Это, добавляет агентство, вынуждает Эр-Рияд искать альтернативные маршруты, огибающие всю Африку, что увеличивает расстояние и еще больше нарушает глобальные цепочки поставок, и без того испытывающие нагрузку из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия смогла быстро перенаправить экспорт нефти на побережье Красного море после фактического перекрытия Ормузского пролива в конце февраля. Эти поставки сыграли решающую роль в сдерживании резкого скачка цен на нефть, отмечает Блумберг. Согласно данным агентства, экспорт нефти королевством через порт Янбу в Красном море в июне вырос примерно до 4,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 770 тысячами баррелей в сутки в январе. В июле объемы поставок через порт сократились до 3,7 миллиона баррелей в сутки на фоне блокады йеменскими хуситами саудовского судоходства. В августе экспорт нефти через порт Янбу составил около 2,25 миллиона баррелей в сутки.

красное море

саудовская аравия

эр-рияд

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нефть, мировая экономика, красное море, саудовская аравия, эр-рияд