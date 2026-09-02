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В создание второй очереди ГМК "Удокан" вложили 317 миллиардов рублей

В создание второй очереди ГМК "Удокан" вложили 317 миллиардов рублей - 02.09.2026, ПРАЙМ

В создание второй очереди ГМК "Удокан" вложили 317 миллиардов рублей

Инвестиции в создание второй очереди горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" (принадлежит "Удоканской меди") по производству катодной меди составили... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T18:22+0300

2026-09-02T18:22+0300

2026-09-02T18:22+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Инвестиции в создание второй очереди горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан" (принадлежит "Удоканской меди") по производству катодной меди составили 317 миллиардов рублей, говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Приморье. Ранее в среду глава государства дал старт работе завода по производству катодной меди на Удоканском комбинате. "В рамках ВЭФ-2026 планируется запуск гидрометаллургического завода ГМК "Удокан". Будет производиться продукция глубокой переработки – катодная медь высшей марки с содержанием металла 99,999%...В проект инвестировано 317 миллиардов рублей", - говорится в материалах. Уточняется, что общий размер капитальных затрат составляет 630 миллиардов рублей. Подчеркивается, что при реализации проекта задействованы меры государственной поддержки: льготы территории опережающего развития (ТОР), соглашение о защите и поощрении капиталовложений, средства фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ. С пуском второй очереди мощность ГМК "Удокан" увеличена до 52 миллионов тонн руды в год, по производству металла - до 550 тысяч тонн меди ежегодно. Начало выпуска товарной продукции в виде катодной меди высшей марки ожидается в 2031 году. Компания "Удоканская медь" была создана в 2008 году для освоения Удоканского месторождения меди с ресурсной базой свыше 26 миллионов тонн в Каларском округе Забайкальского края - крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире. В сентябре 2023 года состоялся запуск первой линии производства - обогатительной фабрики ГМК "Удокан", а в 2024 году начались первые поставки товарной продукции. В настоящее время на ГМК произведено свыше 700 тысяч тонн медного концентрата. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, приморье, владивосток, владимир путин, вэб, гмк, вэф