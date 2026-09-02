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Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%

Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%

Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T07:24+0300

2026-09-02T07:24+0300

2026-09-02T07:24+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил Минтранс России. Министерство пишет, что на полях саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В переговорах также принял участие министр транспорта Андрей Никитин. Лидеры двух стран сосредоточились на перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспортную сферу. "В области железнодорожного транспорта за первые 7 месяцев 2026 года объем внешнеторговых грузоперевозок между Россией и Арменией вырос на 63,4% и составил 86 тысяч тонн", - говорится в сообщении Минтранса. Двусторонние и транзитные автомобильные перевозки между странами осуществляются на безразрешительной основе в рамках пространства ЕАЭС, пишет ведомство.

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россия, бизнес, армения, бишкек, владимир путин, никол пашинян, шос, еаэс