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Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%
Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%
Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:24+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил Минтранс России.
Министерство пишет, что на полях саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В переговорах также принял участие министр транспорта Андрей Никитин. Лидеры двух стран сосредоточились на перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспортную сферу.
"В области железнодорожного транспорта за первые 7 месяцев 2026 года объем внешнеторговых грузоперевозок между Россией и Арменией вырос на 63,4% и составил 86 тысяч тонн", - говорится в сообщении Минтранса.
Двусторонние и транзитные автомобильные перевозки между странами осуществляются на безразрешительной основе в рамках пространства ЕАЭС, пишет ведомство.
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Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%
Минтранс: объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией вырос на 63,4%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил Минтранс России.
Министерство пишет, что на полях саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В переговорах также принял участие министр транспорта Андрей Никитин. Лидеры двух стран сосредоточились на перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспортную сферу.
"В области железнодорожного транспорта за первые 7 месяцев 2026 года объем внешнеторговых грузоперевозок между Россией и Арменией вырос на 63,4% и составил 86 тысяч тонн", - говорится в сообщении Минтранса.
Двусторонние и транзитные автомобильные перевозки между странами осуществляются на безразрешительной основе в рамках пространства ЕАЭС, пишет ведомство.