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Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%
Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%
Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T07:24+0300
2026-09-02T07:24+0300
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бишкек
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил Минтранс России. Министерство пишет, что на полях саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В переговорах также принял участие министр транспорта Андрей Никитин. Лидеры двух стран сосредоточились на перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспортную сферу. "В области железнодорожного транспорта за первые 7 месяцев 2026 года объем внешнеторговых грузоперевозок между Россией и Арменией вырос на 63,4% и составил 86 тысяч тонн", - говорится в сообщении Минтранса. Двусторонние и транзитные автомобильные перевозки между странами осуществляются на безразрешительной основе в рамках пространства ЕАЭС, пишет ведомство.
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россия, бизнес, армения, бишкек, владимир путин, никол пашинян, шос, еаэс
РОССИЯ, Бизнес, АРМЕНИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Никол Пашинян, ШОС, ЕАЭС
07:24 02.09.2026
 
Грузоперевозки по железной дороге между Россией и Арменией выросли на 63,4%

Минтранс: объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией вырос на 63,4%

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по железной дороге между Россией и Арменией в январе-июле 2026 года вырос на 63,4% в годовом выражении и составил 86 тысяч тонн, сообщил Минтранс России.
Министерство пишет, что на полях саммита ШОС в Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В переговорах также принял участие министр транспорта Андрей Никитин. Лидеры двух стран сосредоточились на перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных областях, включая транспортную сферу.
"В области железнодорожного транспорта за первые 7 месяцев 2026 года объем внешнеторговых грузоперевозок между Россией и Арменией вырос на 63,4% и составил 86 тысяч тонн", - говорится в сообщении Минтранса.
Двусторонние и транзитные автомобильные перевозки между странами осуществляются на безразрешительной основе в рамках пространства ЕАЭС, пишет ведомство.
 
РОССИЯБизнесАРМЕНИЯБишкекВладимир ПутинНикол ПашинянШОСЕАЭС
 
 
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