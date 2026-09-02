https://1prime.ru/20260902/jeland-872922824.html
Jeland анонсировал новый кибер-кроссовер модели С4
Jeland анонсировал новый кибер-кроссовер модели С4 - 02.09.2026, ПРАЙМ
Jeland анонсировал новый кибер-кроссовер модели С4
Российский автомобильный бренд Jeland анонсировал появление в стране нового кибер-кроссовера модели С4, следует из сообщения пресс-службы марки. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T12:17+0300
2026-09-02T12:17+0300
2026-09-02T12:17+0300
технологии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Jeland анонсировал появление в стране нового кибер-кроссовера модели С4, следует из сообщения пресс-службы марки. "Jeland С4… Кибер-кроссовер скоро на дорогах России", - говорится в сообщении. Jeland - бренд, серийным производством полного цикла которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах с июня 2026 года занимается "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.
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технологии, бизнес, россия, general motors, авто
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, General Motors, Авто
Jeland анонсировал новый кибер-кроссовер модели С4
Бренд Jeland анонсировал появление в России кибер-кроссовера модели С4
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Jeland анонсировал появление в стране нового кибер-кроссовера модели С4, следует из сообщения пресс-службы марки.
"Jeland С4… Кибер-кроссовер скоро на дорогах России", - говорится в сообщении.
Jeland - бренд, серийным производством полного цикла которого на бывшем заводе General Motors в Шушарах с июня 2026 года занимается "АГР Холдинг" совместно с китайской компанией Defetoo.