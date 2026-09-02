https://1prime.ru/20260902/katyrin-872902410.html

Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку

Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку - 02.09.2026, ПРАЙМ

Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку

Российскому бизнесу сейчас не помешала бы более низкая ключевая ставка, например в 10%, как раз при таком уровне начинаются инвестиции, такое мнение высказал... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T05:56+0300

2026-09-02T05:56+0300

2026-09-02T05:56+0300

бизнес

россия

владивосток

сергей катырин

вэф

фонд развития промышленности

всу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872902410.jpg?1788317776

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российскому бизнесу сейчас не помешала бы более низкая ключевая ставка, например в 10%, как раз при таком уровне начинаются инвестиции, такое мнение высказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Отвечая на вопрос о комфортном уровне ключевой ставки для российского бизнеса он, смеясь ответил, что нулевая. "Ну, конечно, чем меньше, тем лучше. В принципе, вообще для инвестиционного процесса, инвестиции начинаются, когда ставка где-то в районе 10%. Это хотя бы какое-то начало инвестиций", - добавил Катырин. "Мы не мечтаем, конечно, о 2% или 5%, но Фонд развития промышленности под них дает", - добавил он. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%. Говоря о мерах по поддержке бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, Катырин отметил, что бизнесу, конечно, нужны еще меры, кроме уже введенных, однако надо исходить из имеющихся возможностей государства на данном этапе. Кабмин РФ в конце августа утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, сергей катырин, вэф, фонд развития промышленности, всу