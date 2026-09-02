https://1prime.ru/20260902/katyrin-872902410.html
Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку
Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку - 02.09.2026, ПРАЙМ
Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку
Российскому бизнесу сейчас не помешала бы более низкая ключевая ставка, например в 10%, как раз при таком уровне начинаются инвестиции, такое мнение высказал... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T05:56+0300
2026-09-02T05:56+0300
2026-09-02T05:56+0300
бизнес
россия
владивосток
сергей катырин
вэф
фонд развития промышленности
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872902410.jpg?1788317776
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российскому бизнесу сейчас не помешала бы более низкая ключевая ставка, например в 10%, как раз при таком уровне начинаются инвестиции, такое мнение высказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Отвечая на вопрос о комфортном уровне ключевой ставки для российского бизнеса он, смеясь ответил, что нулевая. "Ну, конечно, чем меньше, тем лучше. В принципе, вообще для инвестиционного процесса, инвестиции начинаются, когда ставка где-то в районе 10%. Это хотя бы какое-то начало инвестиций", - добавил Катырин.
"Мы не мечтаем, конечно, о 2% или 5%, но Фонд развития промышленности под них дает", - добавил он.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Говоря о мерах по поддержке бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, Катырин отметил, что бизнесу, конечно, нужны еще меры, кроме уже введенных, однако надо исходить из имеющихся возможностей государства на данном этапе.
Кабмин РФ в конце августа утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, сергей катырин, вэф, фонд развития промышленности, всу
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Сергей Катырин, ВЭФ, Фонд развития промышленности, ВСУ
Катырин предложил бизнесу более низкую ключевую ставку
Глава ТПП Катырин: бизнесу сейчас не помешала бы более низкая ключевая ставка
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российскому бизнесу сейчас не помешала бы более низкая ключевая ставка, например в 10%, как раз при таком уровне начинаются инвестиции, такое мнение высказал РИА Новости в кулуарах ВЭФ президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
Отвечая на вопрос о комфортном уровне ключевой ставки для российского бизнеса он, смеясь ответил, что нулевая. "Ну, конечно, чем меньше, тем лучше. В принципе, вообще для инвестиционного процесса, инвестиции начинаются, когда ставка где-то в районе 10%. Это хотя бы какое-то начало инвестиций", - добавил Катырин.
"Мы не мечтаем, конечно, о 2% или 5%, но Фонд развития промышленности под них дает", - добавил он.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Говоря о мерах по поддержке бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, Катырин отметил, что бизнесу, конечно, нужны еще меры, кроме уже введенных, однако надо исходить из имеющихся возможностей государства на данном этапе.
Кабмин РФ в конце августа утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты группы РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ), и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.