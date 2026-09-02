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Казахстан планирует увеличить транзит нефти в Китай
Казахстан планирует увеличить транзит нефти в Китай - 02.09.2026, ПРАЙМ
Казахстан планирует увеличить транзит нефти в Китай
Казахстан планирует увеличить объем транзита российской нефти в Китай по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) с нынешних 10 до 12,5 миллиона тонн | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:23+0300
2026-09-02T17:23+0300
2026-09-02T17:23+0300
нефть
россия
казахстан
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АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить объем транзита российской нефти в Китай по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) с нынешних 10 до 12,5 миллиона тонн в год за счет расширения его пропускной способности, заявил заместитель генерального директора по экономике и финансам оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" Амиржан Оспанов.
"Проект связан с расширением казахстанского участка нефтепровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2, по которому российскую нефть транспортируют в Китай. Сейчас по этому маршруту прокачивают 10 миллионов тонн в год. Компания планирует увеличить объем еще на 2,5 миллиона тонн", - заявил Оспанов в ходе Дня эмитента на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE).
По его словам, для увеличения объема прокачки "Казтрансойл" намерен построить новую нефтеперекачивающую станцию.
Нефтепровод ТОН-2 проходит по территории России и Казахстана. По казахстанскому участку российская нефть поступает на Павлодарский нефтехимический завод, а часть сырья далее направляется транзитом в Китай.
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нефть, россия, казахстан, китай, казтрансойл
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, КазТрансОйл
Казахстан планирует увеличить транзит нефти в Китай
"Казтрансойл": Казахстан планирует увеличить транзит нефти в Китай до 12,5 млн тонн в год
АЛМА-АТА, 2 сен - ПРАЙМ. Казахстан планирует увеличить объем транзита российской нефти в Китай по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) с нынешних 10 до 12,5 миллиона тонн в год за счет расширения его пропускной способности, заявил заместитель генерального директора по экономике и финансам оператора магистральных нефтепроводов Казахстана "Казтрансойл" Амиржан Оспанов.
"Проект связан с расширением казахстанского участка нефтепровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2, по которому российскую нефть транспортируют в Китай. Сейчас по этому маршруту прокачивают 10 миллионов тонн в год. Компания планирует увеличить объем еще на 2,5 миллиона тонн", - заявил Оспанов в ходе Дня эмитента на площадке Казахстанской фондовой биржи (KASE).
По его словам, для увеличения объема прокачки "Казтрансойл" намерен построить новую нефтеперекачивающую станцию.
Нефтепровод ТОН-2 проходит по территории России и Казахстана. По казахстанскому участку российская нефть поступает на Павлодарский нефтехимический завод, а часть сырья далее направляется транзитом в Китай.