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Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот
Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот - 02.09.2026, ПРАЙМ
Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот
Киргизия и Пакистан договорились предпринимать шаги для увеличения товарооборота, сообщил глава киргизского государства Садыр Жапаров. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T10:45+0300
2026-09-02T10:45+0300
2026-09-02T10:45+0300
мировая экономика
пакистан
киргизия
центральная азия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан договорились предпринимать шаги для увеличения товарооборота, сообщил глава киргизского государства Садыр Жапаров.
В среду президент Киргизии провел переговоры с премьером Пакистана Мухаммадом Шахбаз Шарифом, который прибыл в Бишкек с официальным визитом.
"Экономика должна стать основой кыргызско-пакистанского партнерства. В этой связи мы договорились предпринять системные шаги по увеличению взаимного товарооборота, расширению номенклатуры торговли и привлечению инвестиций", - заявил Жапаров по итогам переговоров.
По словам президента, Киргизия и Пакистан выразили готовность реализовывать совместные проекты в таких сферах, как фармацевтика, сельское хозяйство, энергетика, легкая промышленность, туризм, цифровая экономика, виртуальные активы и другие направления.
"Особое место в наших переговорах заняли вопросы транспорта и логистики. Морские порты Пакистана являются для Кыргызстана естественным маршрутом выхода на рынки Южной Азии и далее - к мировым торговым путям. В свою очередь, Кыргызстан может стать для Пакистана одним из важных транспортных мостов, обеспечивающих выход на рынки Центральной Азии и далее - на более широкое евразийское пространство", - уточнил лидер страны.
Жапаров подчеркнул, что два государства продолжат взаимодействие и в энергетической сфере. Он отметил, что особое значение имеет проект CASA-1000, связывающий энергетический потенциал Центральной Азии с растущими потребностями Южной Азии.
"Уверен, что итоги сегодняшних переговоров создают прочную основу для дальнейшего укрепления кыргызско-пакистанского сотрудничества и строительства мостов дружбы между двумя народами, а достигнутые договоренности будут последовательно реализованы", - подытожил Жапаров.
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мировая экономика, пакистан, киргизия, центральная азия, садыр жапаров
Мировая экономика, ПАКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Садыр Жапаров
Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот
Жапаров: Киргизия и Пакистан договорились предпринимать шаги для увеличения товарооборота
БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан договорились предпринимать шаги для увеличения товарооборота, сообщил глава киргизского государства Садыр Жапаров.
В среду президент Киргизии провел переговоры с премьером Пакистана Мухаммадом Шахбаз Шарифом, который прибыл в Бишкек с официальным визитом.
"Экономика должна стать основой кыргызско-пакистанского партнерства. В этой связи мы договорились предпринять системные шаги по увеличению взаимного товарооборота, расширению номенклатуры торговли и привлечению инвестиций", - заявил Жапаров по итогам переговоров.
По словам президента, Киргизия и Пакистан выразили готовность реализовывать совместные проекты в таких сферах, как фармацевтика, сельское хозяйство, энергетика, легкая промышленность, туризм, цифровая экономика, виртуальные активы и другие направления.
"Особое место в наших переговорах заняли вопросы транспорта и логистики. Морские порты Пакистана являются для Кыргызстана естественным маршрутом выхода на рынки Южной Азии и далее - к мировым торговым путям. В свою очередь, Кыргызстан может стать для Пакистана одним из важных транспортных мостов, обеспечивающих выход на рынки Центральной Азии и далее - на более широкое евразийское пространство", - уточнил лидер страны.
Жапаров подчеркнул, что два государства продолжат взаимодействие и в энергетической сфере. Он отметил, что особое значение имеет проект CASA-1000, связывающий энергетический потенциал Центральной Азии с растущими потребностями Южной Азии.
"Уверен, что итоги сегодняшних переговоров создают прочную основу для дальнейшего укрепления кыргызско-пакистанского сотрудничества и строительства мостов дружбы между двумя народами, а достигнутые договоренности будут последовательно реализованы", - подытожил Жапаров.