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Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот

Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот - 02.09.2026, ПРАЙМ

Киргизия и Пакистан договорились увеличить товарооборот

Киргизия и Пакистан договорились предпринимать шаги для увеличения товарооборота, сообщил глава киргизского государства Садыр Жапаров. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T10:45+0300

2026-09-02T10:45+0300

2026-09-02T10:45+0300

мировая экономика

пакистан

киргизия

центральная азия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 2 сен - ПРАЙМ. Киргизия и Пакистан договорились предпринимать шаги для увеличения товарооборота, сообщил глава киргизского государства Садыр Жапаров. В среду президент Киргизии провел переговоры с премьером Пакистана Мухаммадом Шахбаз Шарифом, который прибыл в Бишкек с официальным визитом. "Экономика должна стать основой кыргызско-пакистанского партнерства. В этой связи мы договорились предпринять системные шаги по увеличению взаимного товарооборота, расширению номенклатуры торговли и привлечению инвестиций", - заявил Жапаров по итогам переговоров. По словам президента, Киргизия и Пакистан выразили готовность реализовывать совместные проекты в таких сферах, как фармацевтика, сельское хозяйство, энергетика, легкая промышленность, туризм, цифровая экономика, виртуальные активы и другие направления. "Особое место в наших переговорах заняли вопросы транспорта и логистики. Морские порты Пакистана являются для Кыргызстана естественным маршрутом выхода на рынки Южной Азии и далее - к мировым торговым путям. В свою очередь, Кыргызстан может стать для Пакистана одним из важных транспортных мостов, обеспечивающих выход на рынки Центральной Азии и далее - на более широкое евразийское пространство", - уточнил лидер страны. Жапаров подчеркнул, что два государства продолжат взаимодействие и в энергетической сфере. Он отметил, что особое значение имеет проект CASA-1000, связывающий энергетический потенциал Центральной Азии с растущими потребностями Южной Азии. "Уверен, что итоги сегодняшних переговоров создают прочную основу для дальнейшего укрепления кыргызско-пакистанского сотрудничества и строительства мостов дружбы между двумя народами, а достигнутые договоренности будут последовательно реализованы", - подытожил Жапаров.

пакистан

киргизия

центральная азия

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мировая экономика, пакистан, киргизия, центральная азия, садыр жапаров