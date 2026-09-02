https://1prime.ru/20260902/kitaj-872952256.html

Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле

Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле - 02.09.2026, ПРАЙМ

Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Китай не будет предъявлять долговые претензии на доходы от новой добычи нефти в Венесуэле, которая, как ожидается,... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:51+0300

2026-09-02T20:51+0300

2026-09-02T20:51+0300

нефть

китай

венесуэла

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872952256.jpg?1788371463

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Китай не будет предъявлять долговые претензии на доходы от новой добычи нефти в Венесуэле, которая, как ожидается, быстро возрастет после подписания ряда сделок с западными компаниями, передает агентство Блумберг. "Китай не будет предъявлять никаких долговых претензий на доходы от новой добычи", - приводит слова министра агентство Блумберг. Ожидается, что глава минэнерго, который прибыл с визитом в Каракас, в среду объявит о более чем десятке соглашений, которые предоставят американским и другим компаниям доступ к венесуэльским месторождениям. "Предпринимаются усилия по реструктуризации долга Венесуэлы", - добавил он. Пекин является крупнейшим суверенным кредитором Венесуэлы, а долг Каракаса перед КНР традиционно погашался поставками нефти.

китай

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, китай, венесуэла, сша