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Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле
Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле - 02.09.2026, ПРАЙМ
Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Китай не будет предъявлять долговые претензии на доходы от новой добычи нефти в Венесуэле, которая, как ожидается,... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:51+0300
2026-09-02T20:51+0300
нефть
китай
венесуэла
сша
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Китай не будет предъявлять долговые претензии на доходы от новой добычи нефти в Венесуэле, которая, как ожидается, быстро возрастет после подписания ряда сделок с западными компаниями, передает агентство Блумберг. "Китай не будет предъявлять никаких долговых претензий на доходы от новой добычи", - приводит слова министра агентство Блумберг. Ожидается, что глава минэнерго, который прибыл с визитом в Каракас, в среду объявит о более чем десятке соглашений, которые предоставят американским и другим компаниям доступ к венесуэльским месторождениям. "Предпринимаются усилия по реструктуризации долга Венесуэлы", - добавил он. Пекин является крупнейшим суверенным кредитором Венесуэлы, а долг Каракаса перед КНР традиционно погашался поставками нефти.
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нефть, китай, венесуэла, сша
Нефть, КИТАЙ, ВЕНЕСУЭЛА, США
20:51 02.09.2026
 
Китай не будет предъявлять долговые претензии на добычу нефти в Венесуэле

Райт: Китай не будет предъявлять долговые претензии на доходы от добычи нефти в Венесуэле

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Китай не будет предъявлять долговые претензии на доходы от новой добычи нефти в Венесуэле, которая, как ожидается, быстро возрастет после подписания ряда сделок с западными компаниями, передает агентство Блумберг.
"Китай не будет предъявлять никаких долговых претензий на доходы от новой добычи", - приводит слова министра агентство Блумберг.
Ожидается, что глава минэнерго, который прибыл с визитом в Каракас, в среду объявит о более чем десятке соглашений, которые предоставят американским и другим компаниям доступ к венесуэльским месторождениям.
"Предпринимаются усилия по реструктуризации долга Венесуэлы", - добавил он.
Пекин является крупнейшим суверенным кредитором Венесуэлы, а долг Каракаса перед КНР традиционно погашался поставками нефти.
 
НефтьКИТАЙВЕНЕСУЭЛАСША
 
 
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