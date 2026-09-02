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Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим
Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим - 02.09.2026, ПРАЙМ
Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим
Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и Арктике, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T20:02+0300
2026-09-02T20:02+0300
нефть
арктика
дальний восток
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и Арктике, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину. Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом. "Единая территория опережающего развития (на Дальнем Востоке и Арктике - ред.) - это преференциальный режим, нацеленный на диверсификацию экономики, повышение добавленной стоимости. Мы договорились, что в режим не войдут компании по добыче нефти и газа, а также занимающиеся финансовой и подакцизной деятельности", - сказал Чекунков. По словам главы Минвостокразвития, законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для ДФО и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы.
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нефть, арктика, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
Нефть, АРКТИКА, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
20:02 02.09.2026
 
Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим

Глава Минвостокразвития Чекунков: компании по добыче нефти и газа не войдут в ЕТОР

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и Арктике, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину.
Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом.
"Единая территория опережающего развития (на Дальнем Востоке и Арктике - ред.) - это преференциальный режим, нацеленный на диверсификацию экономики, повышение добавленной стоимости. Мы договорились, что в режим не войдут компании по добыче нефти и газа, а также занимающиеся финансовой и подакцизной деятельности", - сказал Чекунков.
По словам главы Минвостокразвития, законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для ДФО и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы.
 
НефтьАРКТИКАДальний ВостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинМинвостокразвития
 
 
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