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Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим

Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим - 02.09.2026, ПРАЙМ

Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим

Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и Арктике, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T20:02+0300

2026-09-02T20:02+0300

2026-09-02T20:02+0300

нефть

арктика

дальний восток

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Компании по добыче нефти и газа не войдут в единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и Арктике, доложил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков президенту России Владимиру Путину. Путин в среду провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Чекунков выступил с докладом. "Единая территория опережающего развития (на Дальнем Востоке и Арктике - ред.) - это преференциальный режим, нацеленный на диверсификацию экономики, повышение добавленной стоимости. Мы договорились, что в режим не войдут компании по добыче нефти и газа, а также занимающиеся финансовой и подакцизной деятельности", - сказал Чекунков. По словам главы Минвостокразвития, законопроект о единой территории опережающего развития (ЕТОР) для ДФО и Арктики будет готов ко внесению к моменту формирования нового состава Государственной думы.

арктика

дальний восток

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нефть, арктика, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития