Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2026ВЭФ-2026
https://1prime.ru/20260902/krossover-872919033.html
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой - 02.09.2026, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой
Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа"... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:22+0300
2026-09-02T11:41+0300
бизнес
россия
владивосток
автоваз
вэф
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
вэф-2026
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872919033.jpg?1788338481
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Lada Azimut - это такой агрегатор новых технологий… Это в чистом виде российская разработка, от дизайна до электронной архитектуры. Дизайн, кстати, сделали наши молодые дизайнеры из московско-тольяттинской дизайн-студии", - сказал топ-менеджер. Он отметил, что в кроссовере реализован ряд потребительских функций, которые раньше не устанавливались на российские автомобили - например, электропривод сидений и двери багажника, а также панорамная крыша. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, автоваз, вэф, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, АвтоВАЗ, ВЭФ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra, ВЭФ-2026
11:22 02.09.2026 (обновлено: 11:41 02.09.2026)
 
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой

Вице-президент "АвтоВАЗа" Громак назвал новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Lada Azimut - это такой агрегатор новых технологий… Это в чистом виде российская разработка, от дизайна до электронной архитектуры. Дизайн, кстати, сделали наши молодые дизайнеры из московско-тольяттинской дизайн-студии", - сказал топ-менеджер.
Он отметил, что в кроссовере реализован ряд потребительских функций, которые раньше не устанавливались на российские автомобили - например, электропривод сидений и двери багажника, а также панорамная крыша.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯВладивостокАвтоВАЗВЭФLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала