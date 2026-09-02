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В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой - 02.09.2026, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой
Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа"... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T11:22+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Lada Azimut - это такой агрегатор новых технологий… Это в чистом виде российская разработка, от дизайна до электронной архитектуры. Дизайн, кстати, сделали наши молодые дизайнеры из московско-тольяттинской дизайн-студии", - сказал топ-менеджер.
Он отметил, что в кроссовере реализован ряд потребительских функций, которые раньше не устанавливались на российские автомобили - например, электропривод сидений и двери багажника, а также панорамная крыша.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, АвтоВАЗ, ВЭФ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra, ВЭФ-2026
В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой
Вице-президент "АвтоВАЗа" Громак назвал новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак.
"Lada Azimut - это такой агрегатор новых технологий… Это в чистом виде российская разработка, от дизайна до электронной архитектуры. Дизайн, кстати, сделали наши молодые дизайнеры из московско-тольяттинской дизайн-студии", - сказал топ-менеджер.
Он отметил, что в кроссовере реализован ряд потребительских функций, которые раньше не устанавливались на российские автомобили - например, электропривод сидений и двери багажника, а также панорамная крыша.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.