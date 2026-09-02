https://1prime.ru/20260902/krossover-872919033.html

В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой

В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой - 02.09.2026, ПРАЙМ

В "АвтоВАЗе" назвали новый кроссовер Lada Azimut российской разработкой

Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа"... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T11:22+0300

2026-09-02T11:22+0300

2026-09-02T11:41+0300

бизнес

россия

владивосток

автоваз

вэф

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

вэф-2026

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872919033.jpg?1788338481

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Новый кроссовер Lada Azimut является чисто российской разработкой - от дизайна до электронной архитектуры, заявил на сессии ВЭФ-2026 вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Lada Azimut - это такой агрегатор новых технологий… Это в чистом виде российская разработка, от дизайна до электронной архитектуры. Дизайн, кстати, сделали наши молодые дизайнеры из московско-тольяттинской дизайн-студии", - сказал топ-менеджер. Он отметил, что в кроссовере реализован ряд потребительских функций, которые раньше не устанавливались на российские автомобили - например, электропривод сидений и двери багажника, а также панорамная крыша. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, автоваз, вэф, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra