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В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте

В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте - 02.09.2026, ПРАЙМ

В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте

На месте пожара на производственном объекте в Перми объявлена ликвидация открытого горения, сообщает МЧС России. | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T09:13+0300

2026-09-02T09:13+0300

2026-09-02T09:13+0300

промышленность

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мчс

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На месте пожара на производственном объекте в Перми объявлена ликвидация открытого горения, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало о пожаре на площади 2100 "квадратов", который произошел на промышленном предприятии в Пермском крае. "На месте пожара в Перми объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пострадавших нет, а причину пожара установит дознаватель МЧС России.

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промышленность, пермь, пермский край, мчс, пожар