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В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте
В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте - 02.09.2026, ПРАЙМ
В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте
На месте пожара на производственном объекте в Перми объявлена ликвидация открытого горения, сообщает МЧС России. | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:13+0300
2026-09-02T09:13+0300
2026-09-02T09:13+0300
промышленность
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пермский край
мчс
происшествия
пожар
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На месте пожара на производственном объекте в Перми объявлена ликвидация открытого горения, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало о пожаре на площади 2100 "квадратов", который произошел на промышленном предприятии в Пермском крае. "На месте пожара в Перми объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пострадавших нет, а причину пожара установит дознаватель МЧС России.
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промышленность, пермь, пермский край, мчс, пожар
Промышленность, ПЕРМЬ, Пермский край, МЧС, Происшествия, пожар
В Перми ликвидировали открытое горение на промышленном объекте
МЧС: на месте пожара на предприятии в Перми объявили ликвидацию открытого горения
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На месте пожара на производственном объекте в Перми объявлена ликвидация открытого горения, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о пожаре на площади 2100 "квадратов", который произошел на промышленном предприятии в Пермском крае.
"На месте пожара в Перми объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет, а причину пожара установит дознаватель МЧС России.