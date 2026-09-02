https://1prime.ru/20260902/minekonomrazvitiya-872948633.html

Инфляция в России на 31 августа составила 6,32%

Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% - 02.09.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 31 августа составила 6,32%

Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% в годовом выражении против 6,23% на 24 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T19:04+0300

2026-09-02T19:04+0300

2026-09-02T19:04+0300

россия

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инфляция в россии

инфляция

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% в годовом выражении против 6,23% на 24 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На продовольственные товары за период с 25 по 31 августа было зафиксировано снижение цен на 0,08%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,72%, на остальные продукты питания - выросли на 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,23%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,1%.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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