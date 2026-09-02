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Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Инфляция в России на 31 августа составила 6,32%
Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% - 02.09.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 31 августа составила 6,32%
Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% в годовом выражении против 6,23% на 24 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T19:04+0300
2026-09-02T19:04+0300
россия
минэкономразвития рф
инфляция в россии
инфляция
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% в годовом выражении против 6,23% на 24 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". На продовольственные товары за период с 25 по 31 августа было зафиксировано снижение цен на 0,08%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,72%, на остальные продукты питания - выросли на 0,07%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,23%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,1%.
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии, инфляция
РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России, инфляция
19:04 02.09.2026
 
Инфляция в России на 31 августа составила 6,32%

Минэкономразвития: инфляция в России на 31 августа составила 6,32% в годовом выражении

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Инфляция в России на 31 августа составила 6,32% в годовом выражении против 6,23% на 24 августа, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
На продовольственные товары за период с 25 по 31 августа было зафиксировано снижение цен на 0,08%. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,72%, на остальные продукты питания - выросли на 0,07%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,23%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) цены понизились на 0,1%.
 
РОССИЯМинэкономразвития РФинфляция в Россииинфляция
 
 
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