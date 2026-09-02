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Red Wings и Belavia открыли новые рейсы в рамках код-шеринга - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Red Wings и Belavia открыли новые рейсы в рамках код-шеринга
Red Wings и Belavia открыли новые рейсы в рамках код-шеринга - 02.09.2026, ПРАЙМ
Red Wings и Belavia открыли новые рейсы в рамках код-шеринга
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") и национальный перевозчик Белоруссии Belavia открывают новые рейсы в Минск с пересадками в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T09:35+0300
2026-09-02T09:44+0300
бизнес
минск
екатеринбург
санкт-петербург
red wings
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") и национальный перевозчик Белоруссии Belavia открывают новые рейсы в Минск с пересадками в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Махачкале по код-шеринговому соглашению, сообщила российская авиакомпания. "Red Wings и национальный перевозчик Республики Беларусь Belavia расширяют сотрудничество в рамках действующего код-шерингового соглашения. С 1 сентября пассажирам Red Wings будут доступны новые варианты перелетов из российских городов в Минск и обратно с удобными стыковками в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Махачкале", - говорится в сообщении. Билеты для путешествия по новым комбинированным маршрутам с участием Red Wings и Belavia уже можно приобрести на официальном сайте Red Wings. Теперь пассажиры могут отправиться в Минск из Алматы, Новокузнецка, Абакана, Барнаула, Томска, Уфы, Сургута и Оренбурга с пересадкой в Екатеринбурге, из Ярославля - через Санкт-Петербург, а из Самары - через Махачкалу, рассказали в Red Wings. "На маршрутах по России и Казахстану до стыковочных аэропортов оперирующим перевозчиком выступает Red Wings. Перелеты Екатеринбург – Минск, Санкт-Петербург – Минск и Махачкала – Минск будет выполнять Belavia", - пояснили в российской авиакомпании. Расширение код-шерингового сотрудничества позволяет пассажирам приобретать единый билет на стыковочный маршрут двух авиакомпаний-партнеров. Оформить поездку можно сразу по всему маршруту, без необходимости самостоятельно приобретать отдельные билеты на каждое направление, рассказали в авиакомпании. Кроме того, пассажирам Red Wings доступны прямые рейсы в столицу Белоруссии из Самары, Челябинска, Перми и обратно.
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бизнес, минск, екатеринбург, санкт-петербург, red wings
Бизнес, МИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Red Wings
09:35 02.09.2026 (обновлено: 09:44 02.09.2026)
 
Red Wings и Belavia открыли новые рейсы в рамках код-шеринга

Red Wings и Belavia открывают новые рейсы в Минск по код-шеринговому соглашению

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") и национальный перевозчик Белоруссии Belavia открывают новые рейсы в Минск с пересадками в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Махачкале по код-шеринговому соглашению, сообщила российская авиакомпания.
"Red Wings и национальный перевозчик Республики Беларусь Belavia расширяют сотрудничество в рамках действующего код-шерингового соглашения. С 1 сентября пассажирам Red Wings будут доступны новые варианты перелетов из российских городов в Минск и обратно с удобными стыковками в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Махачкале", - говорится в сообщении.
Билеты для путешествия по новым комбинированным маршрутам с участием Red Wings и Belavia уже можно приобрести на официальном сайте Red Wings. Теперь пассажиры могут отправиться в Минск из Алматы, Новокузнецка, Абакана, Барнаула, Томска, Уфы, Сургута и Оренбурга с пересадкой в Екатеринбурге, из Ярославля - через Санкт-Петербург, а из Самары - через Махачкалу, рассказали в Red Wings.
"На маршрутах по России и Казахстану до стыковочных аэропортов оперирующим перевозчиком выступает Red Wings. Перелеты Екатеринбург – Минск, Санкт-Петербург – Минск и Махачкала – Минск будет выполнять Belavia", - пояснили в российской авиакомпании.
Расширение код-шерингового сотрудничества позволяет пассажирам приобретать единый билет на стыковочный маршрут двух авиакомпаний-партнеров. Оформить поездку можно сразу по всему маршруту, без необходимости самостоятельно приобретать отдельные билеты на каждое направление, рассказали в авиакомпании.
Кроме того, пассажирам Red Wings доступны прямые рейсы в столицу Белоруссии из Самары, Челябинска, Перми и обратно.
 
БизнесМИНСКЕКАТЕРИНБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRed Wings
 
 
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