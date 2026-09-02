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Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти

Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти - 02.09.2026, ПРАЙМ

Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти

Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти, чтобы сдержать цены на бензин на фоне энергетического кризиса, говорится в заявлении... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:45+0300

2026-09-02T17:45+0300

нефть

мировая экономика

нидерланды

иран

ормузский пролив

мэа

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти, чтобы сдержать цены на бензин на фоне энергетического кризиса, говорится в заявлении министерства экономики и климата. "Правительство Нидерландов высвободило часть стратегического нефтяного резерва страны", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в среду. Как сообщается, эта мера является частью совместной акции с еще 31 страной, входящей в Международное энергетическое агентство (МЭА). "Страны совместно задействуют часть своих стратегических нефтяных запасов, чтобы ограничить рост цен на нефть", - отметили в министерстве. На данном этапе речь идет в общей сложности о 105 тысячах тонн нефтепродуктов (примерно 780 тысяч баррелей), из которых - 50 тысяч тонн дизельного топлива, 45 тысяч тонн бензина и 10 тысяч тонн возобновляемого дизельного топлива. Средняя цена на бензин в Нидерландах в среду достигла нового рекордного уровня, составив 2,66 евро за литр. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

нидерланды

иран

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, мировая экономика, нидерланды, иран, ормузский пролив, мэа