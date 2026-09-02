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Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти
Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти - 02.09.2026, ПРАЙМ
Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти
Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти, чтобы сдержать цены на бензин на фоне энергетического кризиса, говорится в заявлении... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:45+0300
2026-09-02T17:45+0300
нефть
мировая экономика
нидерланды
иран
ормузский пролив
мэа
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти, чтобы сдержать цены на бензин на фоне энергетического кризиса, говорится в заявлении министерства экономики и климата.
"Правительство Нидерландов высвободило часть стратегического нефтяного резерва страны", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в среду.
Как сообщается, эта мера является частью совместной акции с еще 31 страной, входящей в Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Страны совместно задействуют часть своих стратегических нефтяных запасов, чтобы ограничить рост цен на нефть", - отметили в министерстве.
На данном этапе речь идет в общей сложности о 105 тысячах тонн нефтепродуктов (примерно 780 тысяч баррелей), из которых - 50 тысяч тонн дизельного топлива, 45 тысяч тонн бензина и 10 тысяч тонн возобновляемого дизельного топлива.
Средняя цена на бензин в Нидерландах в среду достигла нового рекордного уровня, составив 2,66 евро за литр.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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нефть, мировая экономика, нидерланды, иран, ормузский пролив, мэа
Нефть, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ИРАН, Ормузский пролив, МЭА
Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти
Нидерланды выпустили на рынок часть нефтяного резерва, чтобы сдержать цены на бензин
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Нидерланды выпустили на рынок часть стратегического запаса нефти, чтобы сдержать цены на бензин на фоне энергетического кризиса, говорится в заявлении министерства экономики и климата.
"Правительство Нидерландов высвободило часть стратегического нефтяного резерва страны", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в среду.
Как сообщается, эта мера является частью совместной акции с еще 31 страной, входящей в Международное энергетическое агентство (МЭА).
"Страны совместно задействуют часть своих стратегических нефтяных запасов, чтобы ограничить рост цен на нефть", - отметили в министерстве.
На данном этапе речь идет в общей сложности о 105 тысячах тонн нефтепродуктов (примерно 780 тысяч баррелей), из которых - 50 тысяч тонн дизельного топлива, 45 тысяч тонн бензина и 10 тысяч тонн возобновляемого дизельного топлива.
Средняя цена на бензин в Нидерландах в среду достигла нового рекордного уровня, составив 2,66 евро за литр.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.