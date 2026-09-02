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Нидерланды перевели 86 тонн золота из США и Канады в Лондон
Нидерланды перевели 86 тонн золота из США и Канады в Лондон - 02.09.2026, ПРАЙМ
Нидерланды перевели 86 тонн золота из США и Канады в Лондон
Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил, что в последние месяцы перевел около 86 тонн золота из США и Канады в Лондон, чтобы повысить возможность быстрого... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T18:13+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил, что в последние месяцы перевел около 86 тонн золота из США и Канады в Лондон, чтобы повысить возможность быстрого использования золотого запаса в случае серьезного кризиса.
"В период с марта по август 2026 года из Соединенных Штатов и Канады в Лондон было перевезено около 86 тонн золота (из общего объема, составляющего почти 313 тонн в этих двух странах)", - говорится в заявлении на сайте ЦБ.
В финансовом учреждении напомнили, что Лондон считается одним из главных мировых центров торговли физическим золотом.
Золото, хранящееся в Банке Англии, соответствует международным торговым стандартам и считается наиболее ликвидным физическим золотом в мире, поэтому его можно быстрее всего продать или использовать в условиях кризиса, отметил регулятор.
В Центральном банке Нидерландов пояснили, что перенос части запасов связан с ростом геополитической напряженности и является частью мер по повышению готовности банка к кризисам. Более равномерное распределение золота между Нидерландами, Великобританией и Северной Америкой также позволяет снизить риски.
Всего золотой запас Нидерландов на конец 2025 года составлял 612,4 тонны стоимостью 72,2 миллиарда евро. Он хранится в Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. После последнего перемещения доля золота, находящегося в США и Канаде, была выровнена - в каждой стране теперь хранится по 18,5% национального запаса.
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мировая экономика, канада, нидерланды, сша, центральные банки, центральный банк, банк англии
Мировая экономика, КАНАДА, НИДЕРЛАНДЫ, США, центральные банки, Центральный банк, Банк Англии
Нидерланды перевели 86 тонн золота из США и Канады в Лондон
ЦБ Нидерландов перевел около 86 тонн золота из США и Канады в Лондон
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов (DNB) сообщил, что в последние месяцы перевел около 86 тонн золота из США и Канады в Лондон, чтобы повысить возможность быстрого использования золотого запаса в случае серьезного кризиса.
"В период с марта по август 2026 года из Соединенных Штатов и Канады в Лондон было перевезено около 86 тонн золота (из общего объема, составляющего почти 313 тонн в этих двух странах)", - говорится в заявлении на сайте ЦБ.
В финансовом учреждении напомнили, что Лондон считается одним из главных мировых центров торговли физическим золотом.
Золото, хранящееся в Банке Англии, соответствует международным торговым стандартам и считается наиболее ликвидным физическим золотом в мире, поэтому его можно быстрее всего продать или использовать в условиях кризиса, отметил регулятор.
В Центральном банке Нидерландов пояснили, что перенос части запасов связан с ростом геополитической напряженности и является частью мер по повышению готовности банка к кризисам. Более равномерное распределение золота между Нидерландами, Великобританией и Северной Америкой также позволяет снизить риски.
Всего золотой запас Нидерландов на конец 2025 года составлял 612,4 тонны стоимостью 72,2 миллиарда евро. Он хранится в Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. После последнего перемещения доля золота, находящегося в США и Канаде, была выровнена - в каждой стране теперь хранится по 18,5% национального запаса.