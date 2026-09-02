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Около 10% НПЗ находятся на ремонте, заявил Новак - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Около 10% НПЗ находятся на ремонте, заявил Новак
Около 10% НПЗ находятся на ремонте, заявил Новак - 02.09.2026, ПРАЙМ
Около 10% НПЗ находятся на ремонте, заявил Новак
Примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сейчас находится в стадии ремонта, компании проводят восстановление в ускоренном режиме, заявил журналистам на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:15+0300
2026-09-02T14:46+0300
нефть
россия
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александр новак
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сейчас находится в стадии ремонта, компании проводят восстановление в ускоренном режиме, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) вице-премьер РФ Александр Новак. "Да, в настоящее время у нас в стадии ремонта находятся предприятия - примерно 10%", - сказал он, отвечая на вопрос сколько процентов мощностей НПЗ в России находится в стадии ремонта. Новак также уточнил, что работа по восстановлению выведенных из строя мощностей ведется в "ускоренном режиме". "Я могу подтвердить, что нашими заводами (работа ведется - ред.) в ускоренном режиме по каждому случаю, если таковое происходит. И предприятия, безусловно, заинтересованы в том, чтобы в более короткие сроки даже, чем установлены плановыми сроками восстановления, вводить в эксплуатацию", - добавил он. "Мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки для того, чтобы обеспечить максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рынок", - уточнил Новак.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, владивосток, александр новак, нпз, вэф
Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, НПЗ, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:15 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Около 10% НПЗ находятся на ремонте, заявил Новак

Новак: около 10% нефтеперерабатывающих заводов находятся в стадии ремонта

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Примерно 10% нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сейчас находится в стадии ремонта, компании проводят восстановление в ускоренном режиме, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, в настоящее время у нас в стадии ремонта находятся предприятия - примерно 10%", - сказал он, отвечая на вопрос сколько процентов мощностей НПЗ в России находится в стадии ремонта.
Новак также уточнил, что работа по восстановлению выведенных из строя мощностей ведется в "ускоренном режиме".
"Я могу подтвердить, что нашими заводами (работа ведется - ред.) в ускоренном режиме по каждому случаю, если таковое происходит. И предприятия, безусловно, заинтересованы в том, чтобы в более короткие сроки даже, чем установлены плановыми сроками восстановления, вводить в эксплуатацию", - добавил он.
"Мы сдвинули плановые ремонты, которые планировались на летний период, на более поздние сроки для того, чтобы обеспечить максимальное производство в текущем моменте и поставки на внутренний рынок", - уточнил Новак.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026НефтьРОССИЯВладивостокАлександр НовакНПЗВЭФ
 
 
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