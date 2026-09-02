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Новак рассказал об усилении защиты НПЗ - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал об усилении защиты НПЗ
Новак рассказал об усилении защиты НПЗ - 02.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал об усилении защиты НПЗ
Работа по защите НПЗ в России в последние месяцы была усилена, это большие затраты, но это стоит того, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:17+0300
2026-09-02T14:46+0300
нефть
россия
владивосток
александр новак
нпз
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Работа по защите НПЗ в России в последние месяцы была усилена, это большие затраты, но это стоит того, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума. "Последние несколько месяцев такая работа усилена с учетом усилившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. Наши компании, соответственно, выделяют средства, взаимодействуют с Минобороны", - сказал он, говоря о защите российских НПЗ. "Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Ну, это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки приносит большие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные издержки", - добавил Новак.Отвечая на вопрос о том, есть ли среди российских энергетиков те, кто экономически не справится с защитой своих объектов и будет передан под временное управление согласно президентскому указу, Новак сказал: "На сегодняшний день таких нет сведений. Я думаю, что указ, который вышел, он именно призван превентивно, скажем так, обозначить еще раз стимулы для того, чтобы предприятия более активно еще занимались в постоянном режиме защитой своих объектов". Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, владивосток, александр новак, нпз, вэф
Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, НПЗ, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:17 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Новак рассказал об усилении защиты НПЗ

Новак: работа по защите НПЗ в последние месяцы была усилена

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Работа по защите НПЗ в России в последние месяцы была усилена, это большие затраты, но это стоит того, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.
"Последние несколько месяцев такая работа усилена с учетом усилившихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. Наши компании, соответственно, выделяют средства, взаимодействуют с Минобороны", - сказал он, говоря о защите российских НПЗ.
"Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Ну, это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки приносит большие убытки для предприятий, и компании несут дополнительные издержки", - добавил Новак.
Отвечая на вопрос о том, есть ли среди российских энергетиков те, кто экономически не справится с защитой своих объектов и будет передан под временное управление согласно президентскому указу, Новак сказал: "На сегодняшний день таких нет сведений. Я думаю, что указ, который вышел, он именно призван превентивно, скажем так, обозначить еще раз стимулы для того, чтобы предприятия более активно еще занимались в постоянном режиме защитой своих объектов".
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026НефтьРОССИЯВладивостокАлександр НовакНПЗВЭФ
 
 
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