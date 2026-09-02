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Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России
Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России - 02.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России
Российские нефтяные компании принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T13:22+0300
2026-09-02T14:46+0300
нефть
россия
владивосток
александр новак
опек
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума. "Исходя из текущих условий, наши компании максимально предпринимают все необходимые меры для того, чтобы добыча была максимальная", - ответил он на вопрос, будет ли Россия увеличивать добычу нефти на фоне высоких цен в мире и отказа от добровольных ограничений в рамках ОПЕК+. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, владивосток, александр новак, опек, вэф
Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ОПЕК, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:22 02.09.2026 (обновлено: 14:46 02.09.2026)
 
Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России

Новак: российские нефтяные компании принимают все меры, чтобы добыча была максимальной

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума.
"Исходя из текущих условий, наши компании максимально предпринимают все необходимые меры для того, чтобы добыча была максимальная", - ответил он на вопрос, будет ли Россия увеличивать добычу нефти на фоне высоких цен в мире и отказа от добровольных ограничений в рамках ОПЕК+.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026НефтьРОССИЯВладивостокАлександр НовакОПЕКВЭФ
 
 
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