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Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России

Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России - 02.09.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о мерах для увеличения нефтедобычи в России

Российские нефтяные компании принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T13:22+0300

2026-09-02T13:22+0300

2026-09-02T14:46+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума. "Исходя из текущих условий, наши компании максимально предпринимают все необходимые меры для того, чтобы добыча была максимальная", - ответил он на вопрос, будет ли Россия увеличивать добычу нефти на фоне высоких цен в мире и отказа от добровольных ограничений в рамках ОПЕК+. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, россия, владивосток, александр новак, опек, вэф