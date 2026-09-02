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Объемы добычи золота на Дальнем Востоке за шесть лет выросли в 1,3 раза

Объемы добычи золота на Дальнем Востоке за шесть лет выросли в 1,3 раза - 02.09.2026, ПРАЙМ

Объемы добычи золота на Дальнем Востоке за шесть лет выросли в 1,3 раза

Объемы добычи золота на Дальнем Востоке за шесть лет выросли в 1,3 раза, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T17:57+0300

2026-09-02T17:57+0300

2026-09-02T17:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - ПРАЙМ. Объемы добычи золота на Дальнем Востоке за шесть лет выросли в 1,3 раза, доложил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев президенту России Владимиру Путину. "Добыча меди на Дальнем Востоке (за шесть лет - ред.) увеличилась в 9,4 раза, добыча угля - в 1,7 раза, добыча золота - в 1,3 раза", - сообщил Трутнев главе государства на Восточном экономическом форуме. Он добавил, что горнорудная промышленность развивается, появляются новые технологии, строятся предприятия, такие как "Баимский" и "Малмыжский" горнообогатительные комбинаты, горнометаллургический комбинат "Удокан". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, дальний восток, владивосток, юрий трутнев, владимир путин, вэф