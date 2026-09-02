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Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров - 02.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Стоматолог-терапевт, курьер, повар и маляр стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров в России в конце лета, следует из результатов... | 02.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-02T08:56+0300

2026-09-02T08:56+0300

2026-09-02T08:56+0300

общество

пенсионеры

работа

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоматолог-терапевт, курьер, повар и маляр стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров в России в конце лета, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера с зарплатой до 257 тысяч рублей. Повара с зарплатой 236 тысяч рублей ищут в поселке Омчак (Магаданская область). В поселке Усть-Луга (Ленинградская область) маляру обещают оклад до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Санкт-Петербурге пенсионерам предлагается работа актера для массовки с зарплатой до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требуется, выплаты производятся ежедневно. В Котовске комплектовщику на склад предлагают от 150 до 200 тысяч рублей. Работодатель обещает предоставить корпоративный транспорт, питание и спецодежду. Сотруднику необходимо будет упаковывать, сортировать, перемещать и комплектовать товары. Кроме того, в Москве водителю-пенсионеру с правами категории B предлагают до 180 тысяч рублей. Будущему работнику предстоит развозить продукты по торговым точкам. Компания обещает предоставить автомобиль и оформить сотрудника по трудовому договору.

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общество , пенсионеры, работа