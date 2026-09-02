Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров - 02.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260902/pensionery-872908036.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров - 02.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров
Стоматолог-терапевт, курьер, повар и маляр стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров в России в конце лета, следует из результатов... | 02.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-02T08:56+0300
2026-09-02T08:56+0300
общество
пенсионеры
работа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645298_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9bbcd4f7747ecce200232fa771d2821e.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоматолог-терапевт, курьер, повар и маляр стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров в России в конце лета, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера с зарплатой до 257 тысяч рублей. Повара с зарплатой 236 тысяч рублей ищут в поселке Омчак (Магаданская область). В поселке Усть-Луга (Ленинградская область) маляру обещают оклад до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Санкт-Петербурге пенсионерам предлагается работа актера для массовки с зарплатой до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требуется, выплаты производятся ежедневно. В Котовске комплектовщику на склад предлагают от 150 до 200 тысяч рублей. Работодатель обещает предоставить корпоративный транспорт, питание и спецодежду. Сотруднику необходимо будет упаковывать, сортировать, перемещать и комплектовать товары. Кроме того, в Москве водителю-пенсионеру с правами категории B предлагают до 180 тысяч рублей. Будущему работнику предстоит развозить продукты по торговым точкам. Компания обещает предоставить автомобиль и оформить сотрудника по трудовому договору.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645298_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3f222aa4e189cb6c08eb05ebda95bfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , пенсионеры, работа
Общество , пенсионеры, РАБОТА
08:56 02.09.2026
 
Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Стоматолог-терапевт стал самой высокооплачиваемой вакансией для пенсионеров в конце лета

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Стоматолог-терапевт, курьер, повар и маляр стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров в России в конце лета, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера с зарплатой до 257 тысяч рублей. Повара с зарплатой 236 тысяч рублей ищут в поселке Омчак (Магаданская область). В поселке Усть-Луга (Ленинградская область) маляру обещают оклад до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Санкт-Петербурге пенсионерам предлагается работа актера для массовки с зарплатой до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требуется, выплаты производятся ежедневно. В Котовске комплектовщику на склад предлагают от 150 до 200 тысяч рублей. Работодатель обещает предоставить корпоративный транспорт, питание и спецодежду. Сотруднику необходимо будет упаковывать, сортировать, перемещать и комплектовать товары.
Кроме того, в Москве водителю-пенсионеру с правами категории B предлагают до 180 тысяч рублей. Будущему работнику предстоит развозить продукты по торговым точкам. Компания обещает предоставить автомобиль и оформить сотрудника по трудовому договору.
 
ОбществопенсионерыРАБОТА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала